Zehntausende Menschen sind in Thailands Hauptstadt Bangkok zusammengekommen, um der die Einäscherung des verstorbenen Königs Bhumibol beizuwohnen. Für die traditionelle Feuerbestattung wurde ein mehrere Meter hoher, goldener Scheiterhaufen aufgetürmt.

In Bangkok hat die zentrale Trauerfeier für Thailands verstorbenen König Bhumibol begonnen. Etwa 100.000 Menschen säumen den Weg der Prozession, mit der die symbolische Urne des Monarchen vom Großen Palast - der ehemaligen Königsresidenz - zum Ort der Feuerbestattung gebracht wird. Viele von ihnen sind aus Trauer in Schwarz gekleidet. Bereits seit Mittwoch hatten Zehntausende Landsleute in den Straßen rings um den Großen Palast ausgeharrt.

Der Leichnam soll am Abend verbrannt werden. Monatelang hatten dafür Handwerker und Künstler einen mehrere Meter hohen, goldenen Scheiterhaufen mit rund fünfhundert ineinander verschlungenen Skulpturen aufgetürmt. Der Abschied vom beliebten König, der im vergangenen Jahr starb, dauert insgesamt fünf Tage.

1/16 Die lange Regentschaft von König Bhumibol (Oktober 2016) Vollbild Thailands König Bhumibol Adulyadej starb am 13. Oktober 2016. In Thailand wurde der König mit nahezu religiöser Hingabe verehrt. Bhumibol war der dienstälteste Monarch der Welt: Er war zwar zwei Jahre jünger als die britische Königin Elizabeth II., hatte den Thron dafür aber schon sechs Jahre vor ihr bestiegen. | Bildquelle: AP

Viele Staatsgäste

Zu der prunkvollen Zeremonie sind auch Staatsgäste aus aller Welt nach Bangkok gekommen. Deutschland wird von Ex-Bundespräsident Christian Wulff vertreten. Bhumibol war nach einer Regentschaft von sieben Jahrzehnten nach langer Krankheit im vergangenen Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. Damals war er auch der am längsten regierende Monarch der Welt.

Wegen der Trauerfeier wurde der Donnerstag in Thailand zum gesetzlichen Feiertag erklärt. König des 67-Millionen-Einwohner-Staats ist nun Bhumibols einziger Sohn Maha Vajiralongkorn. Der 65-Jährige ist allerdings noch nicht gekrönt.