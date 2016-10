Seit Tagen hatte das Land um seinen kranken Monarchen gebangt, jetzt ist der thailändische König Bhumibol mit 88 Jahren gestorben. Er war 70 Jahre lang im Amt und damit der am längsten amtierende Monarch der Welt. Die Krise in dem Land könnte sich verschärfen.

Der thailändische König Bhumibol Adulyadej ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte der Königspalast mit, ohne die Todesursache zu melden. Bhumipol hatte erst im Juni sein 70-jähriges Jubiläum als Monarch gefeiert und war der weltweit am längsten amtierende Monarch.

Bhumipol war seit Jahren schwer krank gewesen und immer wieder im Krankenhaus. Dieses Mal wurde er wegen Problemen mit Nieren, Leber und Blutwerten behandelt. Er war an einer Beatmungsmaschine angeschlossen. Hunderte Menschen harrten seit Tagen vor der Bangkoker Klinik aus, in der er behandelt wurde.

Der Tod des Monarchen könnte Thailand in eine schwere Krise stürzen. Schon seit Tagen fielen an der Bangkoker Börse die Kurse. Der König gilt als einheitsstiftende Identifikationsfigur in dem von Konflikten zerrissenen Land und wird von den Thailändern geradezu kultisch verehrt. Er galt als sanfter, freundlicher, kultivierter, musisch begabter Mann und begleitete schon Benny Goodman auf dem Saxophon.

Die thailändische Königsfamilie im Dezember 2013 mit dem damaligen König Bhumipol (2.v.l.) und Kronprinz Maha Vajiralongkorn (3.v.l.)

Schweigen zu sämtlichen Militärdiktaturen

Aus der Politik hielt sich Bhumipol immer heraus und schwieg auch zur Militärjunta, die sich vor zwei Jahren an die Macht geputscht hatte, wie zu den vielen anderen Juntas der vergangenen Jahrzehnte. Kritiker meinen, sein Wort hätte großes Gewicht gehabt. Allerdings waren sie mit diesen Vorwürfen vorsichtig, weil die Generäle unter dem Vorwand der Majestätsbeleidigung Oppositionelle für Jahre hinter Gittern verschwinden lassen.

Bhumibols ältester Sohn Maha Vajiralongkorn reiste erst gestern aus seiner Wahlheimat im bayrischen Tutzing an. Der Kronprinz wird laut Beobachtern ein schweres Erbe antreten, weil er vielen als Lebemann gilt. Das letzte, was seine künftigen Untertanen von ihm zu sehen bekamen, war ein Foto des 64-Jährigen im bauchfreien Top.

Mit Informationen von Holger Senzel, ARD-Studio Südostasien