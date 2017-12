Die jüngsten Gewaltausbrüche in den Palästinensergebieten überschatten die Weihnachtsfeier in Bethlehem. Es kamen weniger Besucher, als in den vergangenen Jahren. Zudem wurden die Feierlichkeiten aus Protest gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump verkleinert.

Am Geburtsort von Jesus Christus sind die Weihnachtsfeierlichkeiten kleiner ausgefallen als vor einem Jahr. Die jüngsten Gewaltausbrüche infolge der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch die USA wirkten sich in Bethlehem auf die Stimmung aus.

Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem von Jerusalem-Streit überschattet

tagesschau 20:00 Uhr, 24.12.2017, Susanne Glass, ARD Tel Aviv







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-359665~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Bürgermeister Anton Salman sagte, das Fest sei aus Verärgerung über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump verkleinert worden. "Wir entschieden, die Weihnachtsfeierlichkeiten auf die religiösen Rituale zu Begrenzen - als Ausdruck der Ablehnung und Verärgerung und der Sympathie für die Opfer, die bei den jüngsten Protesten fielen", sagte er. "Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir Menschen sind, die unsere Freiheit verdienen, dass wir unsere Unabhängigkeit verdienen, dass wir Jerusalem als unsere Hauptstadt verdienen."

Proteste gegen Jerusalem-Entscheidung

Hunderte Einheimische und Gäste aus dem Ausland versammelten sich auf einem zentralen Platz, während Dudelsackspieler an einem Weihnachtsbaum vorbeiliefen. Zu der Dekoration zählte auch ein Banner mit der Aufschrift "Jerusalem ist die ewige Hauptstadt von Palästina".

Insgesamt kamen weniger Menschen als in den vergangenen Jahren. Die Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in den vergangenen Wochen und Tagen schreckten offenbar viele Besucher ab. Mehrere Länder hatten ihren Staatsbürgern zudem geraten, die palästinensischen Gebiete zu meiden. Am Sonntag gab es zunächst keine Gewalttätigkeiten.

Mitternachtsmesse in der Geburtskirche

In den Tagen vor Weihnachten gab es gewaltsame Auseinandersetzungen in Bethlehem.ie Gebiete zu meiden.

Vatikanische Würdenträger überquerten einen israelischen Kontrollposten zwischen Jerusalem und dem Westjordanland, in dem Bethlehem liegt. In Bethlehem winkte Pierbattista Pizzaballa, das Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, der Menge zu, schüttelte Hände und umarmte einige Menschen, während er zur Geburtskirche ging, wo er die Mitternachtsmesse abhalten wird.

Im Vorfeld hatte er eine neue Diskussion über Jerusalem gefordert. Die Politik sei bei dem Konflikt abwesend, es gebe keine konkreten Visionen und Perspektiven für die Region. Die Gewalt der vergangenen Tage müsse komplett aufhören.

Mit Informationen von Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel-Aviv

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. Dezember 2017 um 20:00 Uhr.