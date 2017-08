Die spanische Polizei hat in dem Küstenort Cambrils fünf mutmaßliche Terroristen erschossen. Sie sollen in Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Barcelona und einer Explosion in Alcanar stehen. Offenbar konnte so eine weitere Attacke verhindert werden.

Wenige Stunden nach dem Terroranschlag in Barcelona hat die Polizei bei einem Anti-Terror-Einsatz in einem Küstenort in Katalonien fünf mutmaßliche Attentäter getötet. Sieben Menschen wurden bei der Schießerei in Cambrils in der Nacht zu Freitag verletzt, wie die Behörden mitteilten. Darunter seien ein Polizist und sechs Zivilisten. Diese seien überfahren worden. Die Attentäter wollten nach Angaben der Regionalregierung mit einem Wagen in eine Menge rasen, als ihr Wagen von Sicherheitskräften kontrolliert wurde. Als dieser nach einer Verfolgung umgekippt sei, seien sie geflohen und dann niedergeschossen worden.

Kontrollierte Sprengungen

Im Zuge der Operation in Cambrils waren auch Sprengstoffexperten im Einsatz. Die mutmaßlichen Terroristen besaßen laut Polizei Sprengstoffwesten - diese wurden kontrolliert gesprengt. Man gehe von einem Terroranschlag aus, so die Polizei. Anwohner wurden aufgerufen, zuhause zu bleiben.

Auf Videos waren Schüsse und Schreie zu hören. Ein Amateurfilm zeigte auch Männer, die auf dem Boden liegen. Das mögliche Anschlagziel, der Paseo Marítimo, ist voller Bars und Discos. Die Täter wollten nach Medienberichten möglicherweise einen ähnlichen Anschlag wie in Barcelona verüben. Ihr Wagen sei von der Polizei aber in letzter Minute aufgehalten worden.

Natalia Bachmayer, ARD Madrid, mit Einschätzungen aus Barcelona

Verbindung nach Alcanar

Die Polizei überprüfte auch, welche Verbindung zwischen Cambrils, Barcelona und dem Ort Alcanar bestehe, wo am Mittwoch bei einer Explosion in einem Haus ein Mensch getötet wurde. Angeblich stand der Fahrer von Cambrils in Verbindung mit einer Dschihadisten-Zelle in Alcanar, so die Zeitung "La Vanguardia".

Ermittler gehen davon aus, dass eine "klare" Verbindung zwischen den Ereignissen in Alcanar und dem Anschlag von Barcelona besteht. Nach der Attacke in der Millionenstadt nahm die Polizei zwei Verdächtige in Alcanar und Ripoll fest. Einer der beiden Festgenommenen sei ein Marokkaner, der andere komme aus der spanischen Exklave Melilla. Der Fahrer, der den Lieferwagen in die Menschenmenge steuerte, ist jedoch nicht darunter. Er ist weiter flüchtig. Ein bei einer Polizeikontrolle erschossener Verdächtiger habe nach bisherigen Erkenntnissen keine Verbindungen zu der Tat gehabt. Er hatte nach Medienberichten versucht, eine Polizeikontrolle zu durchbrechen.

Georg Mascolo, ARD-Terrorismusexperte, zum Anschlagsmuster der "Islamischen Staates"

