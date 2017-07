Das Unglück ereignete sich in der morgendlichen Rushhour in Barcelona: Eine S-Bahn prallte gegen einen Prellbock am Bahnsteigende. Dabei wurden nach Angaben von Rettungskräften mindestens 40 Menschen verletzt.

Bei einem S-Bahn-Unfall in der spanischen Stadt Barcelona sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Über die Zahl der Verletzten gibt es unterschiedliche Angaben: Rettungskräfte sprechen von mindestens 40 Verletzten, aber auch von bis zu 48 Verletzten ist die Rede.

Unklar ist auch, ob es nur einen oder fünf Schwerverletzte gibt, darunter soll der Zugführer sein. Insgesamt sollen 18 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Das Unglück ereignete sich gegen 07.15 Uhr in der morgendlichen Rushhour im Bahnhof Estació de França im Zentrum der spanischen Stadt.

Einige Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bahn krachte gegen Prellbock

Der aus Sant Vicenç de Calders kommende Vorortzug fuhr demnach bei der Einfahrt in den Fern- und Regionalbahnhof gegen einen Prellbock, wie die nationale Bahngesellschaft Renfe erklärte. Die Unfallursache ist noch unklar.

Zahlreiche Kranken-, Polizei- und Feuerwehrwagen waren vor Ort. Die Zugführerkabine wurde von der Feuerwehr und der Regionalpolizei mit einer Plane abgedeckt.

Warum der Zug auf den Prellbock prallte, ist noch unklar.

Von Medien zitierte Zeugen berichteten, die Kabine sei beim Aufprall völlig zerstört worden. Der Unfallzug blieb ansonsten weitgehend unbeschädigt. Wie die Bahngesellschaft Renfe weiter mitteilte, seien die Ermittlungen bereits aufgenommen worden.

