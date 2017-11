Auf der Urlaubsinsel Bali brodelt Vulkan Agung weiter und spuckt eine drei Kilometer hohe Aschewolke aus. Der internationale Flughafen bleibt vorerst geschlossen, da die Asche die Triebwerke der Flugzeuge beschädigen könnte. Zehntausende Reisende sitzen fest.

Der Flughafen auf der Urlaubsinsel Bali wird wegen des Vulkans Mount Agung einen weiteren Tag geschlossen bleiben. Die Schließung werde vorerst bis Mittwochmorgen andauern, sagte ein Sprecher des indonesischen Katastrophenschutzes. Mehr als 440 Flüge wurden gestrichen, teilte der Sprecher des internationalen Flughafens in Denpasar mit. Wie bereits am Montag seien etwa 60.000 Reisende betroffen. Derzeit halten sich mindestens 5500 deutsche Urlauber auf der Insel auf.

Ein kleinerer Flughafen auf der Nachbarsinsel Lombock konnte zwischenzeitlich wieder eröffnet werden. Bereits am Montag waren mehr als 400 Flüge ausgefallen, Zehntausende Passagiere saßen fest. Der Vulkan Mount Agung im Nordosten der Insel, rund 70 Kilometer vom Flughafen entfernt, spuckte erneut Rauch- und Aschewolken bis zu 3000 Meter hoch.

Vulkanasche stellt eine große Bedrohung für den Luftverkehr dar, die Aschewolke von Mount Agung bewegte sich in Richtung des Flughafens. Die Eruptionen waren noch in zwölf Kilometern Entfernung zu hören. Die Behörden riefen wegen der zunehmenden Aktivität des Agung am Montagmorgen die höchste Alarmstufe aus, rund 100.000 Menschen waren aufgerufen, die Gefahrenzone im Umkreis von zehn Kilometern um den Vulkan zu verlassen. Beim letzten großen Ausbruch des Mount Agung kamen 1963 rund 1100 Menschen ums Leben.

