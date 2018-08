Sie soll die oberste Hüterin der Menschenrechte in den Vereinten Nationen werden: Generalsekretär Guterres hat Chiles Ex-Präsidentin Bachelet als UN-Menschenrechtskommissarin vorgeschlagen.

Geht es nach UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dann wird die frühere chilenische Präsidentin Michelle Bachelet neue UN-Kommissarin für Menschenrechte. Er schlug die 66-Jährige der UN-Vollversammlung für das Amt vor.

Bachelet war Chiles erste Präsidentin. Sie gehört zu den einflussreichsten Politikerinnen der Welt. Sie hat selber erfahren, was es heißt, um Menschenrechte zu kämpfen. In den 1970er-Jahren hatte sie sich gegen den chilenischen Diktator Augusto Pinochet gestellt und wurde deshalb inhaftiert und gefoltert.

Nach ihrer Freilassung ging sie unter anderem in die damalige DDR. Später kehrte Bachelet nach Chile zurück. Dort startete die ausgebildete Kinderärztin ihre politische Karriere. Die linksgerichtete Politikerin war zweimal Präsidentin ihres Landes - von 2006 bis 2010 sowie von 2014 bis 2018. 2010 wurde sie die erste Leiterin der neu gegründeten UN-Organisation für die Gleichberechtigung von Frauen, UN Women.

"Einer der schwierigsten Jobs der Welt"

Der Leiter der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Kenneth Roth, sagte: "Falls sie ausgewählt wird, wird Bachelet einen der schwierigsten Jobs der Welt übernehmen." Wer ihn macht, ist der oberste Hüter der Menschenrechte in der Weltorganisation.

Zeid Ra'ad Al Hussein war vier Jahre lang UN-Menschenrechtskommissar.

Die Personalie muss noch von der Vollversammlung bestätigt werden. Bachelet würde auf den Jordanier Zeid Ra'ad Al Hussein folgen, der den Posten am 31. August wegen mangelnder internationaler Unterstützung abgibt. Zeid hatte in der Vergangenheit deutliche Kritik an Staatsoberhäuptern geäußert, darunter US-Präsident Donald Trump und der philippinische Präsident Rodrigo Duterte. Auch ranghöchste Politiker dürften von Kritik beim Thema Menschenrechte nicht verschont bleiben, hatte Zeid vergangene Woche mit Blick auf seine Nachfolge gesagt.

Mit Informationen von Antje Passenheim, ARD-Studio New York

Antje Passenheim, ARD New York

