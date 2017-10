Wahlsieger Babis macht sich nach dem Triumph bei der Parlamentswahl in Tschechien auf die Suche nach Koalitionspartnern. Außerdem will er das Bild korrigieren, das in der Öffentlichkeit von ihm entstanden ist.

Von Peter Lange, ARD-Studio Prag

Nachdem sich der Sturm über der politischen Landschaft von Tschechien gelegt hat, wird nun besichtigt, was er hinterlassen hat. Wahlsieger Andrej Babis ist mit seiner Partei ANO auf der Suche nach Koalitionspartnern. Dabei stärkt ihm Präsident Milos Zeman den Rücken: Er hätte ihn schon immer gern als Regierungschef gesehen. Und die Sozialdemokraten stehen nach ihrem Debakel vor einer Zerreißprobe.

Andrej Babis hat die Parlamentswahl in Tschechien gewonnen, aber erst in den nächsten Tagen und Wochen wird sich zeigen, was dieser Sieg wirklich wert ist. Denn er braucht mindestens einen Koalitionspartner. Deshalb ist er weiterhin bemüht, das Bild zu korrigieren, dass von ihm in der Öffentlichkeit entstanden ist. "Die Journalisten haben von mir ein mediales Bild gezeichnet, das nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe keine großen Fernsehsender wie Berlusconi und missbrauche meine Medien nicht."

"Nicht schlecht, wie Trump zu sein"

Doch das wird von vielen bezweifelt. Ihnen ist die Ballung von wirtschaftlicher, publizistischer und nun auch politischer Macht nicht geheuer. Und Milos Zeman, Staatspräsident und im Moment wichtigster Verbündeter Babis', ist für den auch keine richtige Hilfe. "Es ist doch nicht schlecht, wie Trump zu sein, schließlich ist er der amerikanische Präsident. Und es wäre nicht schlecht, wie Berlusconi zu sein. Schließlich hat er lange Jahre Italien regiert. Babis ist ein anderes Kaliber. Er ist ein Pragmatiker", so Zeman.

Empfang auf Schloss Lany

Am Nachmittag empfängt Zeman den Wahlsieger auf dem Präsidentensitz Schloss Lany bei Prag zu einem ersten Gespräch. Der Staatspräsident hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er den Milliardär gern als Regierungschef sähe. Er sagt: "Er hat eine gewisse Anziehungskraft auf die Wähler. Und wenn ich ihn mit anderen Vergleiche, dann gründet sich sein Erfolg auch auf der absoluten Blässe und Langeweile der Spitzenpolitiker der anderen Parteien."

Keiner will Babis als Ministerpräsidenten

Aber das Werben des Präsidenten für seinen Favoriten hat bisher nichts gebracht. Alle liberalen und konservativen Parteien wollen nicht mit einem Ministerpräsidenten Babis zusammenarbeiten. Petr Fiala von den rechtsliberalen Bürgerdemokraten ODS sagt: "Ich kann klar erklären, dass die ODS mit der ANO nicht über eine Regierungsbildung verhandeln wird." Ähnlich äußert sich Lubomir Zaoralek, Spitzenkandidat der Sozialdemokraten der CSSD: "Wir werden keine Koalition mit einer Bewegung bilden, die Personen in der Regierung haben will, gegen die es strafrechtliche Ermittlungen gibt."

Heftiges Rumoren beim Verlierer

Doch die Tage von Zaoralek als Spitzenpolitiker der CSSD scheinen gezählt. Es rumort heftig in der Partei der Wahlverlierer, die mit nur noch knapp acht Prozent schwer unter die Räder gekommen ist. Aus Brünn hat sich Michal Hasek gemeldet und einen raschen Sonderparteitag verlangt. Er führt jenen Flügel der Sozialdemokraten an, der Staatspräsidenten Zeman nahe steht, der einst selbst die CSSD geführt hat.

Hasek wartet auf seine Chance

Hasek hat schon vor vier Jahren versucht, den nun scheidenden Regierungschef und ehemaligen CSSD-Parteivorsitzenden Bohuslav Sobotka zu stürzen. Weil das nicht klappte, zog er sich zurück und wartet seither auf seine Chance. Wenn er sich nun durchsetzt und die Wahlverlierer Sobotka und Zaoralek gehen müssen, dann würde die CSSD vielleicht in ein Bündnis mit der ANO unter Babis gehen. Der hätte dann zumindest eine Sorge weniger.

