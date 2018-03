Tagelang sorgte ein Paketbomber in Austin im US-Bundesstaat Texas für Angst und Schrecken. Nun hat sich der mutmaßliche Attentäter bei einem Polizeieinsatz offenbar selbst getötet.

Der mutmaßliche Paketbomber von Austin ist tot. Er habe sich in seinem Auto in die Luft gesprengt, als er festgenommen werden sollte, teilte die Polizei mit. Sie identifizierte den Verdächtigen als einen 24 Jahre alten weißen Mann. In den vergangenen Tagen waren in Austin, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Texas, mehrere Sprengsätze explodiert - dabei gab es zwei Tote und vier Verletzte.

Ermittler seien dem Mann anhand von Aufnahmen aus Überwachungskameras auf die Spur gekommen, die ihn am Sonntag bei der Aufgabe zweier Pakete in einem Geschäft des Paketzustellers FedEx in Austin zeigten, teilte Austins Polizeichef Brian Manley mit. Sie spürten ihn demnach in einem Hotel im Vorort Round Rock auf.

Austins Polizeichef Brian Manley informiert die Journalisten über den Tod des mutmaßlichen Paketbombers.

Selbstmord nach Verfolgungsjagd

Als der Mann festgenommen werden sollte, sei er in einem Auto geflohen. Nach einer Verfolgungsjagd habe er den Wagen am Straßenrand gestoppt. Als sich Mitglieder eines SWAT-Spezialteams genähert hätten, sei ein Sprengsatz im Inneren des Wagen detoniert. Der Verdächtige sei getötet worden.

Noch sei es zu früh, um eindeutig zu sagen, ob der Mann allein gehandelt habe. Auch über ein Motiv sei noch nichts bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige für alle in Austin gefundenen Bomben verantwortlich war. Die Bundespolizei FBI erklärte, möglicherweise seien noch weitere Paketbomben im Umlauf.

Donald J. Trump @realDonaldTrump AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned! Twitter 21.03.2018 11:28 Uhr via

Dank vom Trump

US-Präsident Donald Trump dankte der Polizei in Austin per Twitter. "Toller Job der Strafverfolgungsbehörden und aller anderen Beteiligten."

Seit Monatsbeginn war es zu mehreren Explosionen gekommen. In der Metropole Austin explodierten vier Paketbomben. Eine fünfte ging am Dienstagmorgen in einem Verteilerzentrum des Paketdienstleisters FedEx in der Nähe von San Antonio in die Luft. Eine weitere Paketbombe konnte rechtzeitig abgefangen werden. Die Ermittler sahen einen Zusammenhang und sprachen von einem Serientäter. Für Hinweise waren insgesamt 115.000 Dollar Belohnung ausgesetzt.

