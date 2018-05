Am Abend will Präsident Trump mitteilen, ob die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Dabei könnte es zu verschiedenen Szenarien kommen - und aus denen würde der Iran unterschiedliche Konsequenzen ziehen.

Von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

Als Folge könnte das eintreten, was durch den Deal verhinderte werden sollte: Iran könnte das militärische Nuklearprogramm wiederaufnehmen und innerhalb kurzer Zeit eine Atombombe bauen. So zumindest kann man Präsident Rohanis etwas verklausulierte Androhung verstehen:

"Unsere Atomenergiebehörde hat schon vor Monaten die Anordnungen erhalten und ist vorbereitet. Sie ist nicht nur auf Sachen vorbereitet, die die andere Seite sich vorstellen kann. Sie ist auch für das Unvorstellbare vorbereitet. Für beide Fälle sind die Anordnungen erteilt. Deshalb werden wir keine Probleme haben."

"Die Menschen haben keine Hoffnung mehr"

In der iranischen Bevölkerung kommen derartige Drohgebärden in etwa genauso gut an wie Trumps markige Worte zum Atomdeal. Der 42-jährige Teheraner Werbeagent Rahim ist wenig optimistisch, was die Zukunft des Atomvertrages und seines Landes angeht: "Was ich in diesen Tagen am meisten spüre, ist die Hoffnungslosigkeit. Nicht nur die Menschen haben keine Hoffnung mehr, sogar selbst Teile der Staatsmänner sind davon ergriffen."

Die 58-jährige Minoo hat das Schah-Regime erlebt und dann die Islamische Revolution. Von der moderaten Regierung von Präsident Rohani und dem Atomabkommen habe sie eine positive Entwicklung der Wirtschaft und der Einkommensverhältnisse erwartet. Nun befürchtet sie das Gegenteil: "Sollten die Sanktionen zurückkommen, vermute ich, dass die Situation noch schlimmer wird im Vergleich zu früheren Krisen. Mit diesen Gehältern ist es schwer das Leben zu organisieren. Tag für Tag wird das Leben teurer. Noch mehr Druck auf unser Leben wäre eine Katastrophe."

1. Szenario: Trump verhängt neue Sanktionen

Für heute Abend rechnet die Nahost-Analyseplattform Al Monitor mit verschiedenen Szenarien: Trump könnte den Deal aufrecht erhalten, aber neue Sanktionen gegen die aggressive Rolle des Iran in der Region und sein ballistisches Raketenprogramm verhängen.

In diesem Fall könnte allerdings der Iran das Interesse am Atomabkommen verlieren, meint der außenpolitische Berater von Revolutionsführer Ali Chameni, Ali Akbar Velajati: "Sollten sie den Deal beibehalten, aber neue Sanktionen unter anderem Namen verhängen – das würde von der Islamischen Republik nicht akzeptiert."

2. Szenario: Gezielte Maßnahmen gegen die USA

Eine zweite Möglichkeit wäre, dass die USA aus dem Abkommen aussteigen, ohne die Europäer am Handel mit dem Iran zu hindern. Der Iran könnte so am Abkommen festhalten, jedoch zu gezielten Maßnahmen gegen die USA greifen und es Washington schwerer machen, seine Interessen in der Region wahrzunehmen.

3. Szenario: Blockade des internationalen Handels

Das dritte Szenario geht davon aus, dass Trump das Abkommen aufkündigt, alle Sanktionen wieder aufleben lässt und damit auch den internationalen Handel mit dem Iran blockiert. Davon würden im Iran die Hardliner profitieren.

4. Szenario: Neue Verhandlungen erzwingen

Eine vierte Möglichkeit wäre, dass die USA aus dem Atomdeal aussteigen und den Iran unter Druck setzten - auch militärisch - um neue Verhandlungen zu erzwingen. Auch das würde den iranischen Hardlinern in die Hände spielen und eine nukleare Aufrüstung begünstigen.

Der Staatspräsident des Iran, Hassan Rouhani.

Für Staatspräsident Hasan Rouhani würde es dann eng und er meint, auch Trump könne das nicht wollen: "Wenn sie den Deal außer Kraft setzen bin ich sicher, sie würden sich bald wieder an uns wenden und uns um neue Verhandlungen und Beilegung der Konflikte bitten. Sie werden ganz sicher nur verlieren."

Das klügste Szenario wäre es aus Sicht der Experten von Al Monitor jedoch gewesen, dass es den Europäern gelungen wäre, Trump zu überzeugen, nicht aus dem Abkommen auszusteigen und stattdessen mit den Iranern ernsthaft über die Beilegung der regionalen Konflikte zu sprechen. Das scheint allerdings kaum gelungen zu sein.

Christian Buttkereit, ARD Istanbul

