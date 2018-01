Ausstellung der Holocaust-Gedenkstätte "Lebe wohl, für immer. Ida"

Es sind berührende Dokumente: Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zeigt in einer Online-Ausstellung letzte Briefe von Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Von Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel Aviv

"9. Oktober, 1941. Meine liebe Schwester, seit einigen Tagen schwebt eine schreckliche Gefahr über uns. Man schickt uns zu Fuß zur "Umsiedlung" (so sagt man uns) in die Ukraine."

Ida Goldiş schreibt ihrer Schwester Clara. Die rumänische Jüdin ahnt bereits, dass es ihre letzten Zeilen werden. Ida ist 23 Jahre alt. Sie schreibt den Brief im Ghetto von Chișinău, das im heutigen Moldawien liegt.

"Du kannst Dir unsere Situation vorstellen, wenn wir eine so lange Strecke zu Fuß zurücklegen müssen, bei so kaltem Wetter, mit einem kleinen Kind und nur mit den paar Sachen, die wir mitnehmen können."

Der Brief an ihre Schwester, die sich noch in der Heimat befindet, ist das letzte Lebenszeichen.

Im Oktober 1941 wurde Ida Goldiş gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Vili und ihrer Schwester Doba aus dem Ghetto von Chișinău mitten im Winter zu einem Marsch gezwungen. Ida Goldiş dreijähriger Sohn erfriert. Wenige Tage später stirbt auch Ida.

"Ich bedauere aus tiefster Seele, dass ich beim Abschied die Bedeutung des Augenblicks nicht erfasste, dass ich Euch nicht lange, lange betrachtet habe, damit sich Euer Bild tief in meine Seele einprägt, dass ich Dich nicht fest umarmt habe, ohne loszulassen."

Briefe von Juden aus ganz Europa

Der Brief von Ida Goldiş befindet sich in den Archiven von Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte des Staates Israel. Eine neue Online-Ausstellung zeigt ihren und weitere Briefe. Sie alle wurden von Juden aus ganz Europa verfasst, die ihren Familien schrieben. Und später von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

"Das ist das letzte, was wir von diesem Jungen haben. Und ein Foto", sagt Yona Kobo. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung. Sie steht im Archiv und hat sich weiße Schutzhandschuhe angezogen. Vorsichtig öffnet sie einen Aktenordner und holt die Briefe heraus. Auch ein Bild ist dabei: darauf ein Haus, hebräische Buchstaben. Gemalt hat das Bild ein neunjähriger Junge. Auch Salman Levinson wird später ermordet.

Kuratorin Yona Kobo: "Wir wollen mit dieser Ausstellung die Menschen sichtbar machen. Wir wollen ihre Geschichten erzählen."

"Diese Dokumente bedeuten mir sehr viel", sagt die Kuratorin Kobo. "Sie sind alt, man kann Flecken sehen, manchmal sogar die Tränen, die ihre Verfasser beim Schreiben vergossen haben. Wir wollen mit dieser Ausstellung die Menschen sichtbar machen. Sechs Millionen ermordete Juden - das ist kaum greifbar. Was wir tun können, ist die Geschichte dieses Jungen zu erzählen, die Geschichte einer Familie oder einer Gemeinschaft."

Eine Million Besucher pro Jahr

Eine Million Besucher kommen pro Jahr nach Yad Vashem in Jerusalem. Mit Online-Ausstellungen wie den "letzten Briefen aus dem Holocaust" will die Gedenkstätte noch mehr Menschen erreichen. Auch jene, die wohl kaum nach Israel reisen werden.

"Die Geschichten der Verstorbenen kommen aus dem Archiv auf die Mobiltelefone", sagt Kobo. "In den Iran, in arabische Länder. Es gibt mit dieser Technologie nun keine Grenzen mehr."

Hoffnung und Abschied

Die Verfasser der Briefe bewerten ihre Lage damals höchst unterschiedlich. Manche sind noch voller Hoffnung, glauben, dass sie ihre Familien bald wiedersehen können. Andere schließen mit dem Leben ab. Und so wird der Brief von Ida Goldiş, der rumänischen Jüdin, die ihrer Schwester Clara schreibt, zu einem Abschiedsbrief. Wenige Wochen, nachdem sie den Brief abgeschickt hat, werden die Bewohner des Ghettos von Chișinău zu einem Marsch gezwungen. Es ist mitten im Winter. Ida Goldiş' Sohn ist erst drei Jahre alt, er erfriert. Wenige Tage später stirbt auch Ida. Ihre Schwester Clara überlebt. Von Ida Goldiş ist der Brief geblieben. Er liegt in den Archiven von Yad Vashem und ist über das Internet nun auf der ganzen Welt zu lesen.

"Lebe wohl für immer, all meine Gedanken sind bei Dir. Ida."

Holocaust-Gedenktag: Die letzten Briefe vor dem Tod

Benjamin Hammer, ARD Tel Aviv

