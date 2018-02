Während in Europa insgesamt die Zahl der Asylbewerber eher abnimmt, steigt sie in Frankreich: Jetzt stellte Innenminister den Entwurf eines Einwanderungsgesetzes vor - mit deutschem Vorbild.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Es geht um Kontrolle und auch um die Deutungshoheit; mit Blick auf Deutschland sieht der französische Innenminister Gérard Collomb für sein Land vor allem eines: Handlungsbedarf. "Sie wissen, dass die Flüchtlingsproblematik zu gewissen Schwierigkeiten in einigen Ländern führen kann", warnt er.

Warnung vor neuem Rechtsruck

Man habe gesehen, dass in Deutschland 92 Abgeordnete der extremen Rechten ins Parlament gewählt worden seien, weil es eine Art Abwehr-Haltung gegenüber den Flüchtlingen gab, sagte Collomb weiter - und das, obwohl Kanzlerin Angela Merkel sehr bedeutende wirtschaftliche Resultate für ihr Land vorlegen konnte. "Das Thema ist also sehr sensibel."

Frankreichs Innenminister Collomb nimmt sich in der Flüchtlingspolitik Deutschland zum Vorbild.

Die Furcht davor, dass auch in Frankreich Parteien wie der rechts-extreme Front National von einer unklaren Flüchtlings- und Migrationspolitik profitieren könnten, sollte jedoch nicht das Handeln der Regierung bestimmen.

Auch Außenpolitik eingebunden

Daher bettete der französische Innenminister seinen Gesetzentwurf in einen globalen Rahmen ein: "Der Präsident der Republik hat sich unter anderem stark im Libanon engagiert, damit dieses Land stabil bleibt, auch die Nachbarländer brauchen Stabilität, wenn nämlich morgen in dieser Region neue Konflikte ausbrechen würden, hätten wir neue Flüchtlingsströme."

Während der Präsident das Ausland bereist und in Afrika versucht, vor Ort der Flüchtlings-Problematik mit Geld und guten Worten Herr zu werden, darf Collomb das für Frankreich versuchen. Wirksames Asylrecht bedeutet: Die Bearbeitungszeit für einen Asylantrag soll maximal ein halbes Jahr betragen: "In sechs Monaten haben die Antragsteller ihre familiären Wurzeln nicht verloren, das ist besser, wir müssen also schneller bearbeiten."

Bearbeitungszeiten zu lang

Derzeit liegt der französische Durchschnitt bei 18 Monaten, gerne noch länger. Wer Einspruch gegen einen Asylbescheid einlegen will, muss das künftig binnen zweier Wochen machen: Auch hier wird Deutschland als Beispiel herangezogen.

Selbst für die Verteilung der Asylbewerber bemüht der französische Innenminister deutsche Organisation: "Sie sehen hier eine Karte Frankreichs. In manchen Gegenden wie rund um Paris stauen sich die Bewerber, andernorts gibt es kaum Asylzentren. Wir wollen das so machen wie in Deutschland, sprich Mittel bereitstellen, damit wir die Asylbewerber besser im Land verteilen."

Französische Regierung legt neues Asylgesetz vor

tagesschau 15:00 Uhr, 21.02.2018, Sabine Rau, ARD Paris







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-378893~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Abschiebungen sollen einfacher werden

Besser - will heißen: Schneller abzuschieben ist auch ein Ziel des Gesetz-Entwurfs. Dafür wird die Abschiebehaft von 45 auf 90 Tage verlängert, was zum ersten Mal zu heftiger Kritik innerhalb der Präsidentenbewegung geführt hat. Der Abgeordnete Jean-Michel Clément etwa forderte unverblümt: "Es ist nicht verboten, etwas Menschlichkeit in einen Gesetzestext zu stecken."

Der Innenminister zeigte sich von Kritik weitgehend unbeeindruckt: "Dieser Gesetzentwurf ist sehr ausgeglichen und vor allem zielt er auf eine europäische Angleichung unter anderem mit Deutschland. Denn natürlich schauen die Flüchtlinge, wo es am einfachsten ist, Asyl zu bekommen."

In Paris gab es Proteste gegen das neue Einwanderungsgesetz.

Angleichung der Verfahren in EU-Ländern

Die Logik laut Collomb: Haben alle europäischen Länder die gleichen Verfahren, verteilen sich die Asylbewerber besser. Das Fazit von Frankreichs Innenminister: "Man muss die Leute aufnehmen, aber man muss sie gut aufnehmen."

Das Fazit lautet aber auch: Wer kein Anrecht auf Asyl hat, soll abgeschoben werden. Denn, erklärte die Abgeordnete Elise Fajgeles von Macrons LaREM: "Wir sind heute in einer Situation in Frankreich, in der wir nicht alle Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen können."

Das Thema ist sensibel - in ersten Umfragen aber zeigt sich, dass die Mehrheit der Franzosen mit den Maßnahmen eher einverstanden ist.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 21. Februar 2018 um 18:27 Uhr.