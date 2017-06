Katzen mit Hakenkreuz-Halsband und Hitler-Büsten: Hinter einer Geheimwand in der Bibliothek eines Antiquitätenhändlers haben argentinische Ermittler eine Sammlung von Nazi-Devotionalien gefunden. Die Stücke wurden beschlagnahmt, doch der Sammler ist sich keiner Schuld bewusst.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Buenos Aires

Man muss wohl einen besonderen Geschmack haben, um sich für solche Sammlerstücke zu begeistern: Reichsadler, Messer und kleine Statuen mit dem Hakenkreuz, eine Büste von Adolf Hitler. Die argentinische Polizei hat in einem Vorort von Buenos Aires bei einem Antiquitätenhändler eine große Sammlung von Nazi-Devotionalien entdeckt. Die ganze Symbologie des Dritten Reichs.

Es sei eine ganze Menge an Objekten, die die Barbarei zeigen, die zum Holocaust geführt hat, sagte Argentiniens Sicherheitsministerin Patricia Bullrich bei der Vorstellung der Funde. Selbst Kinderspielzeuge wie ein Baukasten oder Mundharmonikas waren mit Hakenkreuzen "verziert". Auch Messinstrumente, mit denen die Nazis ihre Rassentheorie belegen wollten, fanden sich. An der Echtheit der Objekte besteht in Argentinien kein Zweifel, sie wurden daher beschlagnahmt.

Neben den Nazi-Devotionalien fanden sich auch verbotene Stücke aus Russland, Japan und China in dem Kuriositäten-Kabinett.

"Sonderanfertigung oder Fälschung" Hergestellt wurden die gefundenen Stücke im Dritten Reich von der Solinger Firma Eickhorn. Das seit 1865 bestehende Unternehmen hat nun einige der Nazi-Relikte in einer ersten Bewertung als Sonderanfertigungen oder Fälschungen eingestuft. "Wir haben die Bilder des Fundes, die uns in schlechter Qualität vorliegen, mit dem Nachdruck eines alten Katalogs abgeglichen: Das sind keine Standardprodukte von uns", sagte Betriebsleiter Martin Bardelle in Solingen der Deutschen Presse-Agentur.

Das Firmenarchiv sei nach mehreren Insolvenzen leider sehr lückenhaft. Er könne nicht ausschließen, dass es sich bei den Fundstücken in Argentinien um Sonderanfertigungen für Nazi-Größen handele. "Wenn vom Kunden ein solcher Wunsch kam, wird man ihn wohl erfüllt haben", sagte Bardelle. Es habe wohl auch Sonderanfertigungen für Adolf Hitler persönlich gegeben.

Geheimtür in der Bibliothek

Nestor Rocaglia, Chef der argentinischen Bundespolizei sagt, das Material könne nicht legal an den Sammler gelangt sein. Es stammt offensichtlich aus illegalen Kanälen, denn es war versteckt. Wäre es legal, hätte man es nicht verstecken müssen. Es fand sich in einer Villa hinter einer Bibliothek. Den Fahndern fiel ein Bücherregal auf und als sie es bewegten, fanden sie eine Geheimtür in einer falschen Wand. Dahinter war ein Zimmer mit all diesen Gütern.

Der Inhaber der Sammlung hatte nicht nur eine Vorliebe für Nazi-Erinnerungsstücke, sondern die Polizei fand auch Tier-Mumien aus Ägypten und historische Erotikartikel aus der Zarenzeit. Vor allem aber Antiquitäten aus China und Japan, die auf der Liste geschützter Kulturgüter stehen. Die Sammlung mit den Nazi-Devotionalien erregt am meisten Aufsehen.

Objekte gehen ans Holocaust-Museum

Die Regierung will die Objekte an das Holocaust-Museum übergeben. Schließlich erinnerten sie auch an eine dunkle Zeit der argentinischen Geschichte. Ariel Cohen Sabban, der den Dachverband jüdischer Vereine leitet, sagt: "Ich halte das für den unwiderlegbaren Beweis, dass geflohene Nazi-Größen hier waren. Und das ausgerechnet rund um Beccár, genau dort, wo auch Eichmann und Mengele wohnten."

Tatsächlich hatten diese Kriegsverbrecher in diesem Vorort von Buenos Aires Unterschlupf gefunden, in dem jetzt die Devotionalien-Sammlung entdeckt wurde. Nach Recherchen des argentinischen Historikers Uki Goñi gelang nach dem Krieg mindestens 300 NS-Funktionären über die so genannte Rattenlinie die Flucht nach Argentinien. Zahlreiche Mythen und Gerüchte ranken sich um diesen Teil der Geschichte.

Um die Funde dürfte es noch eine juristische Auseinandersetzung geben. Denn der Händler, bei dem die Nazi-Devotionalien gefunden wurden, sagt, sein Nazi-Schrein sei legal gewesen. Es handle sich um eine Privatsammlung und die Objekte seien nicht für den Verkauf bestimmt gewesen.

Polizei beschlagnahmt große Sammlung von Nazi-Devotionalien

I. Marusczyk, ARD Buenos Aires

21.06.2017 16:35 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtet das Nachtmagazin am 21. Juni 2017 um 01:00 Uhr.