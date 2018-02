Kampagne gegen EU-Austritt Mit dem Bus gegen den Brexit

Die Brexit-Gegner in Großbritannien geben die Hoffnung nicht auf, doch in der EU zu bleiben. Eine Gruppe startete nun mit einem Bus auf eine Kampagnen-Tour, um über die Nachteile des EU-Austritts aufzuklären.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Gibt es vielleicht doch noch den "Exit vom Brexit"? Auch wenn die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über den britischen EU-Austritt seit Monaten laufen: Die Brexit-Gegner in Großbritannien geben die Hoffnung nicht auf. In London startete nun ein Anti-Brexit-Bus, der etwa eine Woche lang durchs Land fährt und mit dem die Initiatoren die Briten über die hohen Kosten des EU-Ausstiegs aufklären wollen.

Philip Richmond ist einer der Ideengeber der Kampagne. Der 55-Jährige hat die Initiative "Brexit: Is it worth it?" ("Ist der Brexit es wirklich wert?") gestartet. Er sitzt an seinem Schreibtisch und begutachtet die frisch gedruckten Flyer, die er in den nächsten Tagen an möglichst viele Briten verteilen will. Nicht nur diese Flyer sind rot, sondern auch der große Reisebus, der durchs Land tourt.

Start der Anti-Brexit-Kampagne

Ein besonderes Rot

Es handelt sich dabei nicht im irgendein Rot. Es ist dasselbe Rot wie das des berühmten Busses der Brexit-Kampagne, der vor dem Volksentscheid im Jahr 2016 durch Großbritannien rollte - und auf dem den Menschen in großen Lettern 350 Millionen Pfund für den nationalen Gesundheitsdienst versprochen wurde. Das ist das Geld, das angeblich bislang jede Woche von London nach Brüssel fließt.

An diese umstrittene Zahl knüpft Richmond an. Rund 2000 Millionen Pfund, also zwei Milliarden Pfund wird der Brexit kosten - jede Woche. Diese Schätzung hat Richmond aus einem durchgesickerten Szenario der konservativen Regierung zur Frage, wie stark der EU-Austritt das Wirtschaftswachstum dämpfen könnte. Es sei eine beeindruckende Zahl, findet Richmond. Genau richtig, um sie auf einen Bus zu kleben. "Die Tatsache, dass es eine Abstimmung gab, heißt ja nicht, dass wir unsere Argumente nicht mehr vorbringen können", sagt Richmond.

Graswurzel-Bewegung aus London

Entstanden ist die Bus-Idee in der Gruppe "Camden for Europe", die sich nach dem Referendum in dem Londoner Stadtteil Camden gegründet hatte. Es ist eine Graswurzel-Bewegung, die sich über Online-Crowdfunding finanziert.

"Wir sagen: Lasst uns eine Abstimmung über den Brexit-Deal machen", so Richmond. "Als wir beim Referendum befragt wurden, da wusste keiner, was der Brexit eigentlich bedeutet. Jetzt sehen wir die Konturen und haben von der Regierung selbst erfahren, wie groß der wirtschaftliche Schaden ist."

"Wir sagen: Lasst uns eine Abstimmung über den Brexit-Deal machen." Premierministerin May will den Brexit jedoch durchziehen.

Richmond hofft auf Reue

Richmond arbeitete erst als Fondsmanager in der City of London, später im Immobiliengeschäft. Danach studierte er Europäische Politik. Doch seine Doktorarbeit muss zurzeit warten. Die Anti-Brexit-Bewegung ist ihm wichtiger. Richmonds Ziel ist, dass wenigstens ein kleiner Teil jener 52 Prozent, die für den EU-Austritt gestimmt haben, Reue zeigt. Wenn die Meinungsumfragen weiter in Richtung der Skeptiker kippen, dann werden sich auch mehr europäisch gesinnte Parlamentarier aus der Deckung wagen, hofft er.

Richmond träumt davon, dass im Herbst eine Mehrheit der Abgeordneten auf ein zweites Referendum drängt. Er hofft vor allem auf die Politiker aus der Labour-Opposition. Möglicherweise werden sie unterstützt von Rebellen aus den Reihen der regierenden Tories.

Auch der Student William Dry aus Oxford arbeitet auf dieses Ziel hin. Er ist einer derjenigen, die ihre Meinung geändert haben. Der 20-Jährige hatte - wie viele in seiner Familie - sein Kreuz für den Brexit gemacht. "Das war ein Fehler", wie er nun sagt. "Damals gab es die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise, den drohenden türkischen EU-Beitritt, das 350-Millionen-Versprechen. Heute steht Europa wirtschaftlich besser da", so Dry. "Und die Lügen der Brexit-Befürworter sind ans Licht gekommen. Wir müssen 50 Milliarden dafür zahlen, dass wir rausgehen, und alle Regeln weiter ohne Mitsprache akzeptieren."

Die Jungen sind mehrheitlich gegen den Brexit

Dann doch lieber gleich in der EU bleiben, meint Dry. Er engagiert sich bei der Initiative "Our Future, Our Choice", die junge Leute ansprechen will. Die Jungen sind mehrheitlich gegen den Brexit, oft aus idealistischen Motiven. Doch die Debatte dreht sich meist um die Wirtschaft: um Binnenmarkt, Zollunion und Freihandelsabkommen. Schwerer Stoff.

Aber davon lässt sich der 25-jährige Calum Millbank nicht bange machen: "Manche sagen, wir seien apathisch, resigniert, deprimiert über die Situation, die beschissen ist. Aber wir wissen: Wir können etwas dagegen tun. Ich werde das all meinen Freunden sagen, und die werden es ihren Freunden sagen. Es ist unsere Zukunft, unsere Wahl."

Der Anti-Brexit-Bus in London. Etwa eine Woche lang fährt er durchs Land, um die Briten über die hohen Kosten des EU-Ausstiegs aufzuklären.

Demonstrationen gegen den EU-Ausstieg

Hier und dort versammeln sich mal Hunderte, seltener Tausende zu Demonstrationen gegen den EU-Ausstieg. Ob "Best for Britain", "European Movement", "Open Britain" oder die neue Partei "Renew": Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, die mindestens einen harten Brexit verhindern wollen, wenn nicht gar den EU-Austritt überhaupt.

Der Milliardär George Soros hat dafür gespendet, und auch Labours Ex-Premier Tony Blair mischt hinter den Kulissen mit. Manche sehen diese Vielfalt als Manko - und fordern eine landesweite, schlagkräftige Kampagne. Richmond dagegen setzt auf eine Bewegung von unten:

"Wenn es ein zweites Referendum über den Brexit-Deal gibt und eine Mehrheit dafür ist: fein. Großbritannien könnte dann vielleicht später - zu anderen Bedingungen - wieder eintreten. Diese Entscheidung wird eine jüngere Generation treffen. Europa ist clever genug, sich anzupassen - deshalb denke ich, es wird irgendeine Art von EU geben, der Großbritannien in irgendeiner Form angehört."

May will den Brexit durchziehen

Die britische Regierung bleibt bislang hart. Premierministerin Theresa May will den Brexit durchziehen - und lehnt einen weiteren Volksentscheid ab. In Umfragen sagen zwar zunehmend mehr Briten, der EU-Austritt sei ein Fehler; gleichwohl wünscht sich bisher nur etwa jeder dritte eine weitere Abstimmung darüber.

Richmond aber lässt sich nicht beirren. Er wird die nächsten acht Tage mit seinem knallroten Anti-Brexit-Bus unterwegs sein - und 33 Stopps in England, Wales und Schottland einlegen. Für ihn ist der Brexit kein Segen, sondern Fluch. Und jeder Brite, den er davon überzeugt, zählt.

Letztes Aufbäumen? Brexit-Gegner in Großbritannien

Stephanie Pieper, ARD London

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 21. Februar 2018 um 15:00 Uhr.