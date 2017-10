Bei der Explosion einer massiven Lastwagenbombe in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Ziel war offenbar ein beliebtes Hotel. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Bei einem schweren Selbstmordanschlag im Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Die meisten der Getöteten sind laut Polizei Zivilisten. Zudem seien rund 40 Menschen verletzt worden. Die Zahl der Todesopfer könnte demnach weiter ansteigen.

Der Selbstmordattentäter sprengte sich in einem Lastwagen an einer belebten Kreuzung in die Luft. Ein Polizeibeamter sagte, die Explosion habe sich ereignet, als Sicherheitskräfte den verdächtigen Lkw verfolgten. Umliegende Gebäude wurden massiv beschädigt.

Lage ist chaotisch und unübersichtlich

Augenzeugen berichteten, womöglich habe der Attentäter ein Hotel treffen wollen, welches auch bei Regierungsmitarbeitern, Journalisten und aus dem Ausland zurückkehrenden Somalis beliebt ist.

Die Lage ist demnach chaotisch und unübersichtlich. Unklar ist, wer für den Anschlag verantwortlich war. Allerdings kommt es in Somalia immer wieder zu Anschlägen durch Al-Shabaab.

Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida in Verbindung stehenden militanten Sunniten wollen in Somalia einen sogenannten Gottesstaat mit strikter Auslegung des islamischen Rechts errichten.

