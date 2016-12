Bei einem Doppelanschlag in einem beliebten Einkaufsviertel von Bagdad sind zahlreiche Menschen getötet oder verletzt worden. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat über ihr Sprachrohr Amaq für sich.

Bei Bombenanschlägen im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad sind zahlreiche Menschen getötet worden. Das Innenministerium sprach von mindestens 19 Toten, andere Quellen von mindestens 28 Toten. Die Terrormiliz IS reklamierte die Attentate über ihr Sprachrohr Amaq für sich. Die Islamisten haben im Irak massiv an Boden verloren, aber in der stark befestigten Hauptstadt immer wieder Anschläge verübt.

Nach Polizeiangaben wurden die Sprengsätze auf einem Markt gezündet. Einzelheiten zum Tathergang blieben zunächst unklar. Die Polizei hatte erst mitgeteilt, dass zwei Bomben unmittelbar aufeinanderfolgend am Straßenrand explodiert seien. Ein Polizeivertreter sagte später, dass zunächst nur ein Sprengsatz an der Straße detoniert sei. Im Anschluss habe ein Selbstmordattentäter seine Bombe in die Luft gesprengt, als sich eine Menschenmenge am Tatort versammelt habe. Letztlich stellte die Polizei fest, dass das Blutbad die Tat zweier Selbstmordattentäter gewesen sei. Die über Amaq verbreitete IS-Erklärung bestätigte, dass es sich um zwei Attentäter gehandelt habe.

Schon während der Weihnachtsfeiertage waren bei mehreren Bombenanschlägen rund um Bagdad mindestens elf Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Zu Attacken dieser Art kommt es fast täglich im Irak. Viele davon reklamierte die Terrormiliz "Islamischer Staat" für sich.

