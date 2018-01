In Dschalalabad haben Bewaffnete das Büro einer Hilfsorganisation gestürmt. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, darunter zwei Attentäter. Unterdessen ist in Kabul ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland gelandet.

In Afghanistan sind bei einem Überfall auf das Büro der Hilfsorganisation Save the Children vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zwölf wurden verletzt.

Unter den Toten seien ein Zivilist und ein Mitglied der Sicherheitskräfte, sagte der Sprecher der Regierung der Provinz Nangarhar, Attaullah Chogiani. Außerdem seien zwei der Attentäter tot. Einer habe sich am Tor der Hilfsorganisation in die Luft gesprengt, ein anderer sei später von Sicherheitskräften erschossen worden.

Auch mehrere Stunden nach Beginn des Überfalls berichteten Augenzeugen von Schusswechseln aus dem Haus. Nach Regierungsangaben startete der Angriff gegen 9.00 Uhr Ortszeit. Ein Selbstmordattentäter habe vor dem Eingang des Gebäudes eine Autobombe gezündet, bewaffnete Angreifer hätten den Komplex dann gestürmt. Wie viele Angreifer es waren, ist nicht bekannt.

Anschlag auf "Save the Children"-Büro in Dschalalabad

tagesschau 12:00 Uhr, 24.01.2018







In dem Büro von Save the Children in der Stadt Dschalalabad sollen etwa 100 Menschen arbeiten. Ob auch internationale Mitarbeiter in dem Büro waren, ist unklar. Bisher seien drei laute Explosionen zu hören gewesen. Die Attentäter würden außerdem Handgranaten Richtung Sicherheitskräfte werfen, berichtete ein afghanischer Journalist.

Frauen flüchten von dem Gelände von "Save the Children" in Dschalalabad.

Eine der größten Hilfsorganisationen im Land

Save the Children ist eine der größten Hilfsorganisationen in Afghanistan. Die Nichtregierungsorganisation arbeitet seit Jahrzehnten in vielen Provinzen und hilft vor allem Kindern und Müttern in den Bereichen Gesundheit und Bildung.

Zu dem Anschlag bekannte sich bislang niemand. Dschalalabad liegt an der Grenze zu Pakistan. Sie gilt als Hochburg der Terrormiliz IS und der radikalislamischen Taliban.

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit Ende der NATO-Kampfmission vor drei Jahren drastisch verschlechtert. Die Taliban kontrollieren nach Militärangaben mittlerweile wieder rund 13 Prozent des Landes. Der IS verübt immer mehr Anschläge.

Am Wochenende der letzte große Anschlag

Erst vor wenigen Tagen hatten die Taliban ein Luxushotel in Kabul attackiert und mindestens 22 Menschen getötet. Die meisten Opfer waren Ausländer. Die Attentäter gingen bei dem mehr als zwölfstündigen Angriff von Zimmer zu Zimmer und suchten gezielt nach Ausländern.

Auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind in den vergangenen Jahren zunehmend zum Ziel von Anschlägen geworden. Nach UN-Angaben ist Afghanistan eines der gefährlichsten Länder der Welt für Helfer. In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres seien 17 Entwicklungs- und Nothelfer getötet, 15 verletzt und 43 entführt worden.

Eine Konsequenz der neuen Gefahren sei, dass Hilfsorganisationen ihre Arbeit einschränkten. "Zwischen Juli und September ist die Zahl der Partner, die wenigstens zwei der folgenden Aktivitäten durchgeführt haben - Hilfslieferungen, Bedarfsprüfungen oder Überprüfung von Projekten - von 170 auf 153 gefallen", erklärten die UN.

Unterdessen ist in Kabul ein Abschiebeflug mit 19 abgelehnten afghanischen Asylbewerbern aus Deutschland gelandet. Es ist die neunte Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Mit den ersten acht Flügen hatten Bund und Länder nach offiziellen Angaben 155 Männer nach Afghanistan zurückfliegen lassen. Wegen der prekären Sicherheitslage sind die Abschiebungen aus Deutschland umstritten.

Peter Gerhard, ARD Neu-Delhi, zum Anschlag in Afghanistan

morgenmagazin 08:30 Uhr







Über dieses Thema berichteten am 24. Januar 2018 das ARD-Morgenmagazin um 08:41 Uhr und die tagesschau um 09:00 Uhr.