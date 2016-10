Was bleibt von diesem zweiten Rededuell? Ein aggressiv auftretender Trump, der sich so gar nicht einschüchtern lassen will und alles versuchte, seine Kontrahentin zu provozieren.

Von Stefan Niemann, ARD-Studio Washington

Ich vermute, viele Eltern werden ihre Kinder vorsorglich ins Bett geschickt haben vor diesem zweiten TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Denn dass es unter die Gürtellinie gehen würde, war klar. Das skandalöse Video, in dem Trump sich 2005 damit brüstet, als Star Frauen wie Freiwild belästigen und ihnen zwischen die Beine greifen zu können, ist dann auch schnell Thema in diesem Townhall-Format.

TV-Duell Trump Clinton

10.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-221521~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ob die Kandidaten sich als Vorbild für die US-Jugend empfinden, will eine Zuschauerin wissen. Eine Steilvorlage für Clinton, die ihrem Widersacher die charakterliche Eignung für das Präsidentenamt abspricht. Und schon ist Trump in der Defensive. Aber was tun angeschlagene Boxer im Ring? Sie teilen umso heftiger aus. Angriff als beste Verteidigung. Das fängt ja munter an!

"Sie lügt", "Er lügt"

Seine frauenverachtenden Äußerungen seien nur harmloses Geplauder gewesen, sagt Trump. Aber er sei nicht besonders stolz darauf und wolle sich bei seiner Familie und dem amerikanischen Volk dafür entschuldigen. Niemand habe mehr Respekt für Frauen als er (das sagt er wirklich). Und dann kommt er, der erste Tiefschlag dieses Duells. Er habe nur geredet, Bill Clinton dagegen Frauen wirklich belästigt und Hillary Clinton diese danach eingeschüchtert, so der republikanische Präsidentschaftskandidat. Und Trump setzt noch einen drauf: Er habe einige dieser Opfer von Bill Clinton mitgebracht in den Debattensaal. Hillary Clinton solle sich schämen.

Ob diese Attacke gegen den Ehemann seiner politischen Gegnerin taktisch klug war? Auf mich wirkt es, wie die Verzweiflungstat eines in die Ecke Gedrängten. Aber der Ton ist gesetzt, immer wieder bezichtigen sich die Kontrahenten gegenseitig der Lüge. Vor allem der mehrfach unruhig durch die Arena tigernde Trump wirkt, als wolle er Clinton regelrecht an die Gurgel gehen. Angriffslustig und selbstbewusst soll das wohl aussehen. Vor allem das weibliche Publikum dürfte seine Körpersprache vermutlich eher als respektlos, bedrohlich und übergriffig empfunden haben. Die Rambo-Masche ist also ein möglicherweise verheerender Fehler.

Offene Drohungen

Dabei gerät auch Hillary Clinton unter Druck. Wegen ihrer durch WikiLeaks-Veröffentlichungen erneut deutlich gewordene Nähe zur Wallstreet zum Beispiel. Und wegen widersprüchlicher Standpunkte. Angeblich hat sie Amerikas führenden Finanzunternehmen in Sachen Freihandel andere Überzeugungen vorgetragen als später den Bürgern bei Wahlkampfreden. Und natürlich stellt Trump sie einmal mehr genüsslich wegen ihres privaten Email-Servers an den Pranger, den sie als Außenministerin regelwidrig genutzt hat. Auch Hillary Clinton entschuldigt sich in dieser Live-Sendung, sie habe da einen Fehler begangen.

Doch Trump will sie am Boden sehen und versucht einen K.o.-Schlag. Wenn er US-Präsident sei, werde er einen Sonderermittler einsetzen, der die Email-Affäre untersucht. Nicht nur mir klappt in diesem Moment die Kinnlade herunter. Hat Trump wirklich damit gedroht, seine politische Gegnerin nach seinem Wahlsieg juristisch verfolgen zu lassen? Und keiner der beiden Moderatoren fragt nach? Sowas gab es in der langen Geschichte dieser TV-Duelle wohl noch nie. Clinton kontert noch, es sei wohl gut, dass jemand mit Trumps Temperament nicht für das Gesetz zuständig ist. "Weil Sie dann im Knast wären", keilt der zurück. Ein echter Showdown, ich höre es förmlich das Gegröle an den Stammtischen.

Inhalte bleiben auf der Strecke

Sie haben sich wahrlich nicht geschont bei diesem zweiten Schlagabtausch. Und erneut sind die politischen Inhalte und Konzepte meist auf der Strecke geblieben. Vor allem Trump schwadroniert oft minutenlang meilenweit an den Fragen vorbei. Beim Thema Außenpolitik und Terrorbekämpfung wird seine Planlosigkeit deutlich, Clinton lässt ihn einfach reden. Nur an das Einreiseverbot für Muslime, das er vor nicht allzu langer Zeit vorgeschlagen hatte, daran will Trump nicht erinnert werden. "Wir sind nicht im Krieg mit dem Islam", belehrt ihn Clinton. Ich fürchte, nicht wenige Amerikaner sehen es eher wie Trump, der erneut düstere Bedrohungsszenarien zeichnet.

Die Highlights des zweiten TV-Duells

10.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-221519~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Was sie aneinander respektieren, werden die Kontrahenten gegen Ende gefragt. "Seine Kinder", sagt Hillary Clinton. "Sie ist eine Kämpferin und gibt nie auf", sagt Donald Trump. Und dann geben sie sich am Ende doch noch kurz die Hand. Und wer hat nun dieses 2. Duell gewonnen? Der klassische Knock out blieb erneut aus. Trump hat erkennbar versucht, Clinton persönlich zu provozieren. Sie war bemüht, die Fassung zu bewahren. Ihr Plan ist aufgegangen, seiner nicht. Die vor allem von Trump angezettelte Schlammschlacht dürfte ihn mehr beschmutzt haben als sie. Beim dritten Duell dürfen dann vielleicht auch wieder die Kinder zuschauen.