Vorfall in Amsterdam Autofahrer verletzt mehrere Menschen

In Amsterdam hat am Abend in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Autofahrer Passanten angefahren. Es gab mehrere Verletzte. Die Polizei geht nicht von Absicht aus.

In Amsterdam ist ein Autofahrer in mehrere Fußgänger gefahren. Mindestens acht Menschen seien verletzt worden, zwei hätten mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei festgenommen worden.

Offenbar keine Absicht

Politie Amsterdam eo @Politie_Adam Verdachte gesproken. Lijkt niet te gaan om opzet maar een onwelwording, uiteraard doen we verder onderzoek om eea uit te sluiten. Twitter 10.06.2017 22:05 Uhr via

Laut Polizei hatte der Fahrer in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs falsch geparkt und war losgerast, als Beamte sich seinem Wagen näherten. Daraufhin krachte er gegen eine Wand. Die Polizei geht im Moment davon aus, dass der Fahrer nicht mit Absicht in die Passanten gefahren ist. Es gebe keine Hinweise auf eine Terrorattacke. Allerdings werde weiter ermittelt.

