Ermittler in Tunesien haben drei Männer festgenommen, die Verbindungen zum mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, gehabt haben sollen. Können sie Aufschluss darüber geben, was in den 80 Stunden zwischen dem Anschlag und dem Tod Amris in Mailand passierte?

Nach dem Tod des mutmaßlichen Attentäters von Berlin, Anis Amri, melden tunesische Behörden die Festnahme dreier Verdächtiger. Es handelt sich um drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren. Einer davon sei ein Neffe Amris, erklärt das tunesische Innenministerium. Er habe gestanden, dass er mit Amri auf einem verschlüsselten Weg über eine Nachrichtenapp in Kontakt gestanden habe.

Sein Onkel habe gewollt, dass er der Terrormiliz "Islamischer Staat" die Treue schwöre. Auch habe er ihm Geld geschickt, damit er ebenfalls nach Deutschland kommen könne. Zudem sagte der Neffe aus, sein Onkel sei der "Emir" von oder Anführer einer Dschihadistengruppe in Deutschland gewesen. Auf SWR-Anfrage teilte die Bundesanwaltschaft mit, dass sie die Festnahmen nicht veranlasst habe.

80 ungeklärte Stunden

Das tunesische Innenministerium bezeichnete die drei Männer als eine Terrorzelle, die Sicherheitskräfte bereits am Freitag nahe der Stadt Kairouan ausgehoben hätten. Können sie helfen, Antworten auf die vielen ungeklärten Fragen zu finden, die nach dem Anschlag im Raum stehen? Dabei geht es um 80 Stunden - von Montagabend bis Freitagmorgen - in denen Amri es schaffte, von Berlin nach Mailand zu gelangen.

Wie kam Amri von Deutschland nach Italien? Was hat er in diesen 80 Stunden gemacht, wer hat ihm womöglich bei seiner Flucht geholfen? Das sind nur einige der Fragen, die nach dem Tod des mutmaßlichen Terroristen offen sind.

Passanten vor dem Provinzbahnhof von Sesto San Giovanni. Auf diesem Platz wurde Amri nach rund 80-stündiger Flucht erschossen.

Warum die Polizei so spät auf Amri kam

Fest steht, dass sich die Ermittler erst viele Stunden nach dem Anschlag überhaupt auf die Spur Amris begeben. Als tatverdächtig gilt zunächst ein junger Pakistaner, weil der sich in den Minuten nach dem Anschlag offenbar auffällig schnell durch die Berliner Innenstadt bewegt. Inzwischen hat der Mann gegenüber der "Welt am Sonntag" seine Sicht der Dinge geschildert: Er habe seine U-Bahn erwischen wollen. Dabei sei er gerannt, als er eine Straße gequert habe. Daraufhin hätten ihn die Polizisten angehalten.

Auf Anis Amri kommen die Ermittler erst am Dienstag, weil sie in dem Lastwagen Ausweispapiere mit dessen Namen finden. Warum die Polizei die Papiere nicht viel früher entdeckt hat, begründet Polizeipräsident Klaus Kandt damit, dass "kriminaltechnische Standards" hätten eingehalten werden müssen. Demnach sollten keine Geruchspuren verwischt werden, bevor nicht Spürhunde in der Fahrerkabine den Geruch des Attentäters aufgenommen hatten. Nach Informationen des "Spiegel" wurde in dem Lkw inzwischen übrigens auch das Handy Amris gefunden. Die Auswertung dauert an.

Die Fahndung nach Amri wird offenbar erst in der Nacht zu Mittwoch ausgelöst. Wo sich Amri zu diesem Zeitpunkt aufhält, ist unklar. Am Donnerstagabend veröffentlicht der Fernsehsender RBB Bilder einer Überwachungskamera, die Amri am späten Montagabend - also nach der Tat - vor dem Moscheeverein "Fussilet 33" im Berliner Stadtteil Moabit zeigen soll. Die Polizei ist sich inzwischen sicher, dass es sich dabei nicht um Amri handelt - der tatsächlich Gezeigte meldete sich mittlerweile bei den Behörden. Wie lange sich der Tunesier nach dem Anschlag also noch in Berlin aufhält, ist damit unklar.

Mit diesen Fahndungsfotos suche das Bundeskriminalamt nach dem mittlerweile toten Anis Amri.



Über Frankreich nach Italien

Nach Angaben der Mailänder Polizei reist Amri am späten Donnerstag offenbar mit dem Zug aus dem französischen Chambéry zunächst nach Turin und dann weiter nach Mailand. Gegen 1.00 Uhr am Freitagfrüh sei er am dortigen Hauptbahnhof angekommen - und habe sich von dort in den Vorort Sesto San Giovanni begeben, wo er schließlich in die Kontrolle der Polizei gerät und erschossen wird. Wie er von Mailand nach Sesto San Giovanni kam, weiß man nicht.

Die Beamten hätten keine Hinweise gehabt, dass es sich bei dem Mann um den mutmaßlichen Attentäter von Berlin gehandelt habe, so der Mailänder Antiterrorchef Alberto Nobili. Amri habe sich lediglich auffällig verhalten und sei deshalb angehalten worden. Tatsächlich dauert es bis zum späten Freitagvormittag, bis die Meldung vom Tod Amris verbreitet wird.

Julian von Löwis, ARD Rom, mit Informationen aus Mailand

tagesthemen 22:05 Uhr, 23.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-243633~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kontakte nach Spanien?

Was wollte Anis Amri in Mailand? Warum zog es ihn ausgerechnet nach Italien - also in jenes Land, in dem er 2011 nach seiner Flucht über das Mittelmeer gestrandet war und in dem er vier Jahre im Gefängnis gesessen haben soll? Ermittler halten es für denkbar, dass Amri aus der alten Zeit noch Kontakte in Italien hatte. Eine Theorie lautet, er habe sich möglicherweise aus Europa absetzen wollen - zum Beispiel nach Marokko. Ein Indiz: In der Nähe des Platzes, auf dem er erschossen wurde, fahren viele Fernbusse ab, auch Richtung Nordafrika. Konkrete Hinweise darauf, was Amri wirklich in Sesto San Giovanni suchte, gibt es bislang allerdings nicht.

Und ungewiss ist auch noch, wie er überhaupt von Berlin ins französische Chambéry kam. Die "Bild" berichtete, am 20. Dezember - also einen Tag nach dem Attentat - solle aus einem Internet-Café in Emmerich (NRW) auf den Email-Account und das Facebook-Profil Amris zugegriffen worden sein. Eine Bestätigung dafür gibt es jedoch nicht. Am Samstag schrieb die französische Wochenzeitung "Journal de Dimanche", Amri sei über Lyon nach Chambèry gereist - und habe dort auch schon sein Zugticket für Italien gekauft.

Behörden untersuchen mittlerweile aber auch mögliche Verbindungen Amris nach Spanien. Ermittler gingen Hinweisen aus Deutschland nach, dass Amri Kontakte nach Spanien gehabt habe, sagte Innenminister Juan Ignacio Zoido. "Wir prüfen alle möglichen Verbindungen (zwischen Amri) und unserem Land, zu allererst alle mit einer bestimmten Person", so Zoido weiter.

Auf die Ermittler wartet über die Weihnachtstage also viel Arbeit.

Über dieses Thema berichtet die tagesschau am 24. Dezember 2016 um 15:05 Uhr.