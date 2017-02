Die rumänische Regierung hat per Dekret ein umstrittenes Amnestiegesetz beschlossen. Profitieren dürften vor allem korrupte Politiker. Staatspräsident Iohannis reagierte entsetzt, in zahlreichen Städten des Landes kam es zu Massenprotesten.

Die sozialdemokratische Regierung in Rumänien hat per Dekret eine umstrittene Amnestie für korrupte Politiker und andere Straftäter gebilligt. Justizminister Florin Iordache sagte, mit der Verabschiedung der Neuregelungen sei die Gesetzgebung nun wieder "auf einer Linie mit den Entscheidungen des Verfassungsgerichts". Durch die Verabschiedung per Dekret wird das Parlament umgangen, die Neuregelung tritt umgehend in Kraft. Davon profitieren nun rund 2500 Häftlinge - darunter Politiker, die wegen Korruption in Haft sitzen.

Künftig soll zudem Amtsmissbrauch nur dann mit Gefängnis bestraft werden können, wenn der dadurch entstandene Schaden mindestens 200.000 Lei (rund 50.000 Euro) beträgt, sagte Iordache. Den ursprünglichen Plan, die Strafverfolgung davon abhängig zu machen, dass der Geschädigte klagt, habe man fallengelassen.

Schutz von korrupten Politiker aus den eigenen Reihen?

Eilverordnungen haben unumkehrbare Folgen, selbst wenn das Parlament sie später außer Kraft setzt. Damit soll nach Meinung von Kritikern der Vorsitzende der mitregierenden Sozialisten (PSD), Liviu Dragnea, geschützt werden, der unter dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs mit einem Schaden von 100.000 Lei vor Gericht steht. Eine erste Verhandlung in diesem Prozess fand am Montag in Bukarest statt.

Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis sprach von einem "Trauertag für den Rechtsstaat".

Scharfer Protest des Staatspräsidenten

Gegen die Neuregelung hatte sich der 2014 zum Präsidenten gewählte Klaus Iohannis ausgesprochen. Der Staatschef, der mit dem Versprechen angetreten war, das ärmste EU-Land während seiner fünfjährigen Amtszeit von Korruption zu befreien, sprach nach der Verabschiedung in einer Erklärung von einem "Trauertag für den Rechtsstaat, dem ein harter Schlag von den Gegnern der Justiz und des Kampfes gegen die Korruption versetzt" worden sei. Generalstaatsanwalt Augustin Lazar forderte, dass die Verordnung vor dem Verfassungsgericht angefochten wird.

Proteste in zahlreichen Städten

Kurz nach Bekanntmachung der umstrittenen Entscheidung füllte sich der Platz vor dem Regierungssitz in Bukarest mit mehr als 10.000 Demonstranten. Sie verlangten den Rücktritt der Regierung und harrten dort bei minus sieben Grad Celsius stundenlang aus. Auch in anderen Städten kam es zu Protestkundgebungen. So gingen etwa in der siebenbürgische Universitätsstadt Cluj nach Polizeiangaben etwa 10.000 Menschen auf die Straße.

Trotz eisiger Temperaturen protestierten in der Hauptstadt Bukarest mindestens 10.000 Menschen gegen das umstrittene Amnestiegesetz.

Überfüllte Gefängnisse und Strafzahlungen an die EU

Die Regierung begründet den Amnestieplan mit der Notwendigkeit, die überfüllten Gefängnisse zu entlasten. Auf Rumänien kämen hohe Entschädigungszahlen zu, die der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg wegen schlechter Haftbedingungen verhängen könne, hieß es. Die Regierungsgegner halten dies hingegen für eine Hintertür zur Haftentlassung von Personen, die wegen Korruption verurteilt wurden.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Rumänien