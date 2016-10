Alkoholgenuss gilt im Islam als Sünde, dennoch konnten Bier, Wein und Co. in den größeren Städten des Iraks bislang erworben werden. Dem schob das Parlament in Bagdad nun einen Riegel vor: Alkohol ist per Gesetz verboten. Strafe: bis zu 19.000 Euro.

Einfuhr, Produktion und Verkauf alkoholischer Getränke sind im Irak künftig verboten. Das von schiitischen und islamischen Parteien dominierte Parlament in Bagdad verabschiedete ein entsprechendes Gesetz am späten Samstagabend.

Zwar ist im Islam der Genuss von Alkohol generell untersagt, in den größeren Städten des Landes konnten alkoholische Getränke aber bisher dennoch erworben werden. Vor allem in von Christen betriebenen Geschäften fanden Kunden noch Wein oder Bier. Damit ist nun Schluss: Wer künftig gegen das Alkoholverbot verstößt, muss mit Strafen bis zu 19.000 Euro rechnen.