Am Samstag ist die dreitägige Feuerpause für Aleppo ausgelaufen, doch auch danach blieben laut russischen Angaben syrische und russische Kampfjets der Stadt fern. Seit sieben Tagen hätten sie keine Angriffe mehr geflogen. Aktivisten berichten das Gegenteil.

Syrische und russische Kampfflugzeugen haben nach russischen Angaben seit einer Woche keine Luftangriffe auf die umkämpfte syrische Stadt Aleppo geflogen. In den vergangenen sieben Tagen kämen keine Flugzeuge mehr in die Nähe der Stadt, erklärte der russische Armeesprecher Igor Konaschenkow.

In Aleppo war am Samstag eine dreitägige Feuerpause ausgelaufen, die am Donnerstag in Kraft getreten war. Schon zuvor hatten Moskau und Damaskus ihre Luftangriffe ausgesetzt. Seit dem Ende der Feuerpause gibt es aber wieder schwere Gefechte in der Stadt. Die syrischen Truppen eroberten am Montag einen Hügel über der Stadt und beschossen von dort aus die Rebellengebiete. Die Aufständischen wiederum beschossen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana regierungstreue Viertel Aleppos.

Laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, deren Angaben von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen sind, wurden auch wieder Luftangriffe auf das von den Rebellen kontrollierte Stadtviertel Scheich Said geflogen.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

UN kritisieren alle Konfliktparteien

UN-Koordinator O'Brien zeigte sich zutiefst frustriert.

Die Feuerpause wollten die Vereinten Nationen nutzen, um Kranke und Verletzte aus den Ostteilen Aleppos herauszuholen. Doch die Bemühungen scheiterten. Dafür machte der UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien alle Konfliktparteien in Syrien verantwortlich. Neben Verzögerungen bei nötigen Genehmigungen der zuständigen Behörden im von den Rebellen gehaltenen Osten der Stadt hätten Auflagen von bewaffneten Gruppen sowie Widerstand der syrischen Führung gegen die Lieferung von Medizin und anderen Hilfsgütern in die betroffene Gegend eine Rolle gespielt, kritisierte O'Brien.

Er sei auch "zutiefst frustriert und bekümmert" darüber, dass die Evakuierung schwer verletzter und kranker Menschen aus Ost-Aleppo nicht möglich gewesen sei. Die Vereinten Nationen geben ihr Vorhaben nun auf.