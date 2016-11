Es ist ein hilfloser Appell: Die UN rufen die Kriegsparteien in Syrien auf, ihre Angriffe auf Zivilisten im Osten von Aleppo einzustellen. Die "willkürliche Bombardierungen" müssten gestoppt werden. Die Menschen in der Stadt brauchen dringend Hilfslieferungen.

Die UN haben an die Kriegsparteien in Syrien appelliert, ihre Angriffe auf Zivilisten im Osten von Aleppo einzustellen. UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte, die UN rufe alle Konfliktparteien dazu auf, die "willkürlichen Bombardierungen einzustellen" und Zivilisten sowie die zivile Infrastruktur zu verschonen. Zugleich sei es dringend nötig, dass die Menschen in der Stadt mit Hilfslieferungen versorgt werden könnten.



Die letzten Nahrungsmittellieferungen des Welternährungsprogramms (WFP) seien seit Mitte November aufgebraucht und auch die Hilfen anderer Organisationen gingen allmählich zur Neige, warnte Dujarric. In Ost-Aleppo gebe es praktisch keine Lebensmittel mehr und die dort eingeschlossenen rund 275.000 Menschen lebten unter "entsetzlichen Bedingungen".

Die syrischen Aufständischen hatten in Aleppo zuletzt nach Einschätzung von Aktivisten "die schwerste Niederlage seit 2012" erlitten. Nach wochenlanger Belagerung des Ostteils der Millionenstadt gaben die Rebellen mehrere Stadtviertel im Nordosten auf. Damit haben die Regimegegner innerhalb weniger Tage mehr als ein Drittel ihres Gebietes in der Stadt verloren. Vor knapp zwei Wochen hatten die Truppen des syrischen Staatschefs Bashar al Assad eine Offensive zur vollständigen Eroberung der einstigen Wirtschaftsmetropole begonnen.

Die frühere Handelsmetropole gehört im bald sechs Jahre dauernden syrischen Bürgerkrieg zu den umkämpftesten Gebieten. Als neben Damaskus größte Stadt des Landes ist sie strategisch und symbolisch wichtig. Bislang ist Aleppo geteilt: Das Regime und Verbündete kontrollieren die Stadtteile im Westen, Rebellen den Osten. Die Oppositionsgebiete sind seit Anfang September wegen einer Blockade der Armee von der Außenwelt abgeschottet.

Im Osten Aleppos sollen nach Schätzungen noch rund 250 000 Menschen leben. Wegen der Blockade fehlt es dort akut an Lebensmitteln, sauberem Trinkwasser, Strom und medizinischer Versorgung. Tausende Zivilisten sind nun auf der Flucht vor Kämpfen und Luftangriffen. Sie flohen nach Angaben von Aktivisten in Stadtteile unter Kontrolle des Regimes und in von Kurden gehaltene Viertel. Andere suchten im Südosten Aleppos in Rebellengebieten Schutz.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Syrien