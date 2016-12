Erneut hat sich der UN-Sicherheitsrat nicht auf eine Syrien-Resolution einigen können. Diesmal scheiterte ein Entwurf, der eine Waffenruhe für Aleppo forderte, am Widerstand Russlands und Chinas. Scharfe Töne folgten.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

"Eine Beschädigung des Sicherheitsrates", eine "Katastrophe für das syrische Volk" - so beschreibt der neuseeländische UN-Vertreter das Ergebnis. Sein Land hatte zusammen mit Spanien und Ägypten die Resolution zu einem Waffenstillstand eingebracht. Wieder konnte sich der Sicherheitsrat nicht einigen, wieder ist der Graben im Gremium noch ein bisschen größer geworden. Bereits zum sechsten Mal seit Beginn des Syrienkrieges hat Russland sein Veto gegen eine UN-Resolution eingelegt. Auch China und Venezuela stimmten mit nein, Angola enthielt sich.

Die Resolution wollte einen siebentägigen Stopp aller Angriffe in Aleppo - also auch gegen terroristische Gruppen. Denn einige Sicherheitsratsmitglieder sehen Russlands so genannten "Anti-Terror-Kampf" zusammen mit dem Assad-Regime als reine Schutzbehauptung, um gegen jede Form von Rebellen vorgehen zu können. Die Resolution forderte auch dazu auf, Hilfsorganisationen Zugang zu gewähren und vor allem Verletzte, Ältere und Kinder zu in Sicherheit zu bringen.

Eltern bei der Grabsuche für ihre Kinder getötet

Aus dem umkämpften Ost-Aleppo erreichen den UN-Sicherheitsrat erschütternde Berichte.

Die US-Vertreterin bei den Vereinten Nationen, Michele Sison, schildet ein Beispiel aus dem umkämpften Ost-Aleppo, übermittelt von einem Notfallpfleger. Dessen Bruder sei bei einem Angriff ums Leben gekommen. "Der Vater suchte nach einem Ort, um seinen Sohn zu beerdigen. Dabei wurde er bei einem Luftangriff tödlich getroffen", berichtete Sion. "So werden Eltern getötet, während sie nach Gräbern für ihre Kinder suchen."

Während in Syrien weiter gestorben wird, wird im Sicherheitsrat weiter gestritten. Russlands UN-Botschafter Vitalij Tschurkin beklagte angebliche, von anderen Sicherheitsratsmitgliedern aber bestrittene Verfahrensfehler rund um die Resolution. Seiner Meinung nach würde eine einwöchige Feuerpause zudem nur die Rebellengruppen stärken, sich wieder zu bewaffnen und Positionen zu beziehen. "Erst braucht es einen Zeitplan für deren Abzug. Danach kann ein Waffenstillstand in Kraft treten", sagte Tschurkin.

"Sie nehmen Hunderttausende als Geisel"

Die USA warfen dagegen Russland vor, Kompromisse anzukündigen, die niemals erreicht würden. Noch schärfer fiel der Ton des britischen UN-Vertreters aus. Er sagte: "Sie haben sich entschieden, sinnvolle Maßnahmen zu blockieren, und den Sicherheitsrat als Geisel zu nehmen. Dabei - und das ist viel tragischer - nehmen sie auch Hundertausende unschuldige Männer, Frauen und Kinder als Geisel, die in Aleppo die Hölle durchmachen."

Immer schärfere Töne also nach jahrelangem Gezerre im Sicherheitsrat. Bdieser Wortwahl scheint die Diplomatie am Ende angekommen zu sein. Ein Ausweg könnte eine - wenn auch eher symbolische - Resolution des UN-Plenums sein, also der Generalversammlung. Hier gibt es kein Veto - auch nicht für ständige Mitglieder des Sicherheitsrates.

Außerdem wollen die Außenminister Russlands und der USA in Genf über einen möglichen Abzug aller bewaffneten Gruppen aus dem von Rebellen kontrollierten Teilen im Ostteil der Stadt beraten.