Vermutlich als Reaktion auf die Unstimmigkeiten im UN-Sicherheitsrat hat der Kreml ein Treffen in Paris mit Präsident Hollande abgesagt. Eine Lösung im Syrienkonflikt rückt damit weiter in die Ferne. Auch, weil Russland wieder Luftangriffe auf Ost-Aleppo fliegt.

Kremlchef Wladimir Putin hat überraschend einen Besuch in Paris am 19. Oktober abgesagt. Man warte, bis der Zeitpunkt für den französischen Präsidenten François Hollande günstig sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Die Antwort aus Frankreich ließ nicht lange auf sich warten: Er sei jederzeit bereit, Putin zu treffen, wenn eine Chance bestehe, Frieden in Syrien zu schaffen, sagte Hollande.

Zuletzt hatte es massive Differenzen zwischen Russland und Frankreich über den Syrien-Konflikt gegeben. Beide UN-Vetomächte lehnten am Wochenende im Weltsicherheitsrat gegenseitig Resolutionsentwürfe ab.

Gespräche auch über Ukraine-Konflikt

Berichten zufolge stand bei dem geplanten Treffen zwischen Putin und Hollande nicht nur der Syrienkonflikt auf dem Programm. Auch über den festgefahrenen Ukraine-Konflikt sollte gesprochen werden - offenbar gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Weder Berlin noch Kiew wollten entsprechende Berichte allerdings bestätigen.

Neue Luftangriffe auf Aleppo

Unterdessen hat die russische Luftwaffe nach mehreren Tagen relativer Ruhe syrischen Rebellen zufolge ihre Angriffe auf Ost-Aleppo wieder aufgenommen. "Es gibt neue Bombardierungen", sagte der Rebellenkommandeur Sakaria Malhifdschi der Nachrichtenagentur Reuters. "Sie sind massiv." Betroffen sei insbesondere der Stadtteil Bustan al-Kasr. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach ebenfalls von neuen Luftangriffen.

Beide Quellen berichteten von Opfern, ohne Einzelheiten zu nennen. Die syrische Armee versucht mit russischer Unterstützung, den Ostteil der Stadt zu erobern. Die schweren Zerstörungen und zahlreichen zivilen Opfer dort riefen internationale Kritik hervor.

