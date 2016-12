Nachdem die Transporte aus dem Ostteil Aleppos gestern gestoppt worden waren, meldeten die UN nun die Fortsetzung der Evakuierung. Wie viele Menschen noch darauf warten, aus Ost-Aleppo herausgebracht zu werden, ist unklar. Die letzte Klinik wurde inzwischen geräumt.

Die Evakuierung Aleppos ist nach Angaben der UN sowie des syrischen Staatsfernsehens fortgesetzt worden. Nachdem die Aktion gestern erneut unterbrochen worden war, konnten wieder Busse den Osten der Stadt verlassen. Ein Sprecher der syrischen Rebellengruppe Ahrar al-Scham hatte zuvor gemeldet, dass man mit der Regierung in Damaskus eine Einigung über den Abschluss des Abzugs der Rebellen aus der Stadt erzielt habe und die Evakuierungen in Kürze beginnen sollten.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte berichtet, dass rund 60 Busse, die gestern leer in die letzten Rebellengebiete Aleppos gefahren waren, diese bis Mittwochvormittag nicht verlassen hätten. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur dpa von Menschen, die in winterlicher Kälte in den Bussen saßen. In Aleppo hatte es in den letzten Stunden heftig geschneit. Die syrische Armee und Rebellen gaben sich gegenseitig die Schuld für die Verzögerungen.

Konvois mit Flüchtlingen erreichen Idlib nach Aleppo-Evakuierung

tagesschau 20:00 Uhr , 21.12.2016, Volker Schwenck, ARD Kairo







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-242903~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Letzte Klinik geräumt

Inzwischen wurde das letzte Krankenhaus in Ost-Aleppo evakuiert. Alle verbliebenen Patienten und Einwohner, die anderweitig dringende medizinische Versorgung benötigten, seien aus den einstigen Rebellengebieten der nordsyrischen Stadt gebracht worden, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit.

Die Regierungstruppen hatten bei ihrer Offensive auf die Rebellengebiete in Ost-Aleppo mehrmals medizinische Einrichtungen angegriffen. Im November hatten die UN erklärt, dass es vermutlich keine funktionierenden medizinischen Versorgungsstätten mehr im Ostteil der umkämpften Stadt gebe.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Unklarheiten über die Zahl der Herausgebrachten

Die Evakuierung Ost-Aleppos hatte am vergangenen Donnerstag begonnen, wurde dann aber nach dem Ausbruch neuer Gewalt für einige Tage unterbrochen und am Sonntag wieder aufgenommen. Seit Beginn der Evakuierung haben laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) etwa 25.000 Menschen die letzten Rebellengebiete der nordsyrischen Stadt verlassen. Die Syrische Beobachtungsstelle spricht dagegen von 16.000 Menschen.

Die Beobachtungsstelle meldete außerdem, dass noch rund 3000 Rebellen und ihre Familien auf ihren Transport aus Aleppo warteten. Nach Angaben von Ahmad al-Dbis, dem Leiter eines Teams von Ärzten und freiwilligen Helfern, warteten im Osten der Stadt noch "einige tausend" Zivilisten. Es gibt somit keine letzte Gewissheit über die genaue Zahl der Menschen, die noch in Ost-Aleppo ausharren. Die Vertriebenen werden in anderen von Rebellen kontrollierten Gebieten in den Provinzen Aleppo und Idlib gebracht.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 21. Dezember 2016 um 20:00 Uhr.