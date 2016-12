Die Evakuierung von Ost-Aleppo könnte schon bald fortgesetzt werden. Rebellen und regierungstreue Truppen haben einen Deal ausgehandelt. Darin verpflichten sich beide Seiten zu Zugeständnissen. Unterdessen wird die humanitäre Lage in Aleppo immer dramatischer.

In Aleppo gehen die Verhandlungen über die Evakuierung des von Rebellen gehaltenen Ostteils der Stadt weiter. Die regierungstreuen Truppen und die Rebellen haben nach übereinstimmenden Angaben einen Deal ausgehandelt: So sollen die Rebellen ihrerseits zwei von ihnen eingekesselte Schiitendörfer freigeben, sodass diese evakuiert werden können. Auch aus zwei Städten nahe der Grenze zum Libanon, die von regierungsnahen Kämpfern belagert werden, sollen Verletzte evakuiert werden, sagte Rebellen-Vertreter Al-Faruk Abu Bakr dem Nachrichtensender Al-Arabija al-Hadath. Im Gegenzug soll Ost-Aleppo komplett evakuiert werden. Die syrische Regierung äußerte sich ähnlich.

Die humanitäre Lage in Ost-Aleppo ist verheerend. Tausende Bewohner warten Medienberichten zufolge bei eisiger Kälte auf eine Fortsetzung der Evakuierung. Sie haben weder Essen noch Trinken. Was die Situation weiter verschärft: Weil die Menschen zuletzt glaubten, sie würden die Stadt verlassen, hatten viele ihren Besitz verbrannt - auch, damit er nicht in die Hände der Soldaten fällt.

Humanitäre Katastrophe: Kranke Bewohner von Ost-Aleppo liegen bei Eiseskälte auf der Straße und warten auf die Evakuierung.

Waffenstillstand gebrochen

Die Evakuierung der betroffenen Stadtviertel hatte nach vorangegangenen Kämpfen und Beschuldigungen mit Verspätung am Donnerstag begonnen. Doch die syrische Armee setzte sie am Freitag aus. Sie warf den Rebellen vor, diese hätten sich nicht an die "Bedingungen der Vereinbarung" gehalten. Aus Militärkreisen hieß es, Rebellen hätten das Feuer eröffnet und versucht, Geiseln zu nehmen. Die Gegenseite bestreitet dies und behauptet das Gegenteil.

Seit Donnerstag wurden nach Angaben von Aktivisten rund 8500 Menschen, darunter 3000 Kämpfer, nach West-Aleppo gebracht.

"Ein Synonym für Hölle"

Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hatte am Freitag eine sofortige Wiederaufnahme der Evakuierungsaktionen in Aleppo gefordert. "Aleppo ist nun ein Synonym für Hölle", sagte Ban bei seiner letzten Pressekonferenz in New York. Er gibt sein Amt zum Jahreswechsel ab. Die Vereinten Nationen mobilisierten alle Ressourcen und Mitarbeiter, gleichzeitig müssten die Konfliktparteien alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, "um eine sichere Wiederaufnahme des Evakuierungsprozesses zu ermöglichen", sagte Ban. Das Blutbad in Syrien bleibe "ein klaffendes Loch im globalen Gewissen".

Frankreich und Deutschland beantragten eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Das mächtigste UN-Gremium hat sich im Syrien-Konflikt allerdings wiederholt als nicht handlungsfähig erwiesen. Russland, das die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad massiv bei der Rückeroberung Aleppos unterstützt, hat im Sicherheitsrat ein Vetorecht.

Aleppo - Flucht und Erinnerung an bessere Zeiten

