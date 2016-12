Die syrische Armee habe ihre Angriffe unterbrochen - mit dieser Äußerung schürte Russlands Außenminister Lawrow am Abend die Hoffnung auf eine Feuerpause in Aleppo. Tatsächlich gehen die Gefechte in der syrischen Stadt aber offenbar weiter.

In der umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo gehen die Bemühungen um humanitäre Hilfe für die Rebellengebiete weiter. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, die verbliebenen Viertel unter Kontrolle der Opposition seien überfüllt, weil eine große Zahl an Menschen dorthin geflüchtet sei. Weitere Angriffe und Kämpfe könnten zu vielen Opfern führen.

Zuvor hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow beim OSZE-Treffen in Hamburg gesagt, die syrische Armee habe ihre Angriffe in Aleppo unterbrochen, um etwa 8000 Zivilisten aus der Stadt zu bringen.

Nach Informationen von Aktivisten gingen die Kämpfe in der Nacht jedoch weiter. Es gebe noch immer Gefechte zwischen Regimekräften und oppositionellen Milizen, hieß es. Auch Einwohner der Rebellenviertel in Ost-Aleppo berichteten von Artilleriebeschuss und Jets am Himmel.

UN fordert sofortige Waffenruhe in Aleppo

tagesschau 20:00 Uhr, 08.12.2016, Alexander Stenzel, ARD Kairo







UN rufen zu sofortiger Waffenruhe auf

Ein Sprecher der Rebellenmiliz Nur al-Din al-Sinki erklärte, das Regime und Russland versuchten, die Nachricht von einer Waffenruhe zu verbreiten. Tatsächlich gebe es weiterhin Angriffe aus der Luft und mit Artillerie.

Zuvor hatten die Vereinten Nationen abermals zu einer sofortigen Waffenruhe in der Stadt aufgerufen. Der Chef der UN-Hilfsmission für Syrien, Jan Egeland, erklärte, die Feuerpause sei dringend erforderlich, damit bis zu 500 kranke und verletzte Kinder Ost-Aleppo verlassen könnten. Derzeit liefen flüchtende Zivilisten Gefahr, ins Kreuzfeuer der Kriegsparteien zu geraten oder von Heckenschützen getroffen zu werden.

Bei einer Feuerpause könnte das UN-Hilfspersonal von West-Aleppo aus Nahrungsmittel für 150.000 Menschen in den Ostteil der Stadt bringen, so Egeland.

Assad gegen Feuerpause

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad hatte zuletzt Forderungen nach einer Waffenruhe zurückgewiesen. Diese Möglichkeit "existiert praktisch nicht", sagte Assad in einem Interview mit der syrischen Tageszeitung "Al-Watan". Im Interview warf Assad den USA vor, nur deshalb einen Waffenstillstand zu fordern, weil die von Washington unterstützten Rebellen "in einer schwierigen Lage" seien.

Nach Angaben des Roten Kreuzes gelang es in der Nacht erstmals, Kranke und Zivilisten in einem größeren Umfang aus dem Ostteil Aleppos zu evakuieren. Etwa 150 Menschen seien aus einem Krankenhaus in der Altstadt in den von Regierungstruppen beherrschten Westen der Millionenstadt gebracht worden. Diese Menschen hätten seit Tagen das Krankenhaus angesichts der schweren Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen nicht verlassen können.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. Dezember 2016 um 20:00 Uhr.