Aleppo - warum Weiterkämpfen sinnlos ist

Sofortiger Waffenstillstand für Aleppo - sechs Staaten, darunter Deutschland, appellieren nun gemeinsam an die Assad-Regierung. Auch die Rebellen im Ostteil verlangen eine Feuerpause. Carsten Kühntopp über Assads brutale Kriegstaktik und warum Weiterkämpfen sinnlos ist.

Von Carsten Kühntopp, ARD-Studio Kairo

Ostaleppo steht vor dem Fall. Seit 2012 ist dieser Teil der einstigen Wirtschaftsmetropole in der Hand der Aufständischen. Nun ist es wohl nicht mehr eine Frage von Monaten oder Wochen, sondern nur noch von Tagen, bis die Rebellen dort geschlagen sind und die Stadt wieder vollständig in der Hand von Machthaber Bashar al Assad ist.

Das Tempo, in dem die Aufständischen in den vergangenen Wochen Wohnviertel um Wohnviertel an die Assad-Einheiten verloren haben, ist überraschend. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass ihr Widerstand gegen die Angreifer auf einmal so schnell kollabieren würde. Denn es ist nur wenige Monate her, dass es den Rebellen gelang, eine schmale Bresche in den Belagerungsring zu schlagen. Da sah es auf einmal so aus, als würden sie es schaffen, Assad eine empfindliche Schlappe zuzufügen.

Assads mittelalterliche Kriegstaktik

Doch dann kam es ganz anders. Der Grund: Seit Monaten ist Ost-Aleppo von der Außenwelt abgeschnitten, es gibt kaum noch etwas zu essen und zu trinken, unablässig greifen Kampfflugzeuge an, begleitet von einem ebenso pausenlosen Artilleriebeschuss, Krankenhäuser und Kliniken wurden gezielt angegriffen und beschädigt oder zerstört. Das zermürbt auch den erfahrensten Bewaffneten, der in Ostaleppo Widerstand leistet. Und es macht das Leben für jeden in der Enklave zur Hölle.

Diese Kriegstaktik Assads ist mittelalterlich, wie die Vereinten Nationen immer wieder beklagten. Sie ist fürchterlich brutal, sie verstößt gegen die Menschenrechte, zeigt jetzt aber Wirkung. Die Unterstützung durch Russland und Iran hat Assad einen entscheidenden Vorteil gebracht, den er voll ausspielt.

Rauchsäulen steigen über Ost-Aleppo auf.

Die Rebellen haben Aleppo verloren

Mitten zwischen den Fronten steckt die Zivilbevölkerung fest, mehrere Zehntausend Menschen, die entweder nicht fliehen wollen oder nicht fliehen können. Dass die Rebellenenklave, in der sie leben, immer kleiner wird, ist wie die buchstäbliche Schlinge, die sich immer weiter zuzieht - mit jedem Tag, den die Gefechte andauern, wird sie enger und enger.

Das Schicksal von Aleppo hat sich entschieden und ist nicht mehr zu ändern. Die Opposition hat diese Stadt verloren. Die Aufständischen haben keine Möglichkeit mehr, militärisch das Blatt noch zu wenden. Weiterer Widerstand gegen die Assad-treuen Einheiten ist deshalb zwecklos.

Gewiss: Niemand weiß, was den Menschen in Ostaleppo bevorstünde, wenn die Rebellen jetzt aufgäben. Folter, Verschleppung, Racheakte - das ist nicht auszuschließen.

Als gesichert darf jedoch gelten, dass Assad gnadenlos weiterbombt, wenn die Aufständischen weiterkämpfen. Das Leben von Zehntausenden ist dann in Gefahr. Deshalb müssen die Rebellen in Aleppo nun aufgeben. Das schulden sie den Zivilisten, in deren Mitte sie leben und kämpfen.

Tausende Zivilisten fliehen aus dem Ostteil Aleppos.

Aleppo - warum Weiterkämpfen sinnlos ist

C. Kühntopp, ARD Kairo

