Der amerikanische Dramatiker Edward Albee ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er wurde vor allem für sein Meisterwerk "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" gefeiert und gleich dreimal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

"Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" war sein Meisterwerk. Nun ist der amerikanische Dramatiker Edward Albee im Alter von 88 Jahren gestorben. Der dreifache Gewinner des Pulitzer-Preises sei am Freitag in seinem Haus auf Long Island im Bundesstaat New York gestorben, teilte Albees Assistent Jakob Holder mit. Albee hatte nach einer Herzoperation im Jahr 2013 schon länger gesundheitliche Beschwerden gehabt.

Albee wurde am 28. März 1928 geboren und begann bereits als Schüler mit dem Schreiben von Gedichten und Geschichten. Mit hintersinnigem Witz beschrieb er in seinen Dramen die Laster einer verzweifelten Generation, die Angst des Menschen vor der Einsamkeit und amerikanische Familien, die sich unter einer Fassade modernen Lebens verstecken und selbst täuschen.

Die Pulitzer-Preise gewann Albee für die Stücke "Empfindliches Gleichgewicht", "See-Eskapade" und "Three Tall Women". Den Pulitzer-Preis für "Virginia Woolf" versagte ihm die Jury mit knapper Mehrheit. Die Entscheidung gegen Albees Stück führte zum Austritt mehrer Jurymitglieder. Es hatte ihn 1962 auf einen Schlag zum unumstrittenen Star am US-Theaterhimmel gemacht. Das Stück wurde zwei Jahre lang am Broadway in New York aufgeführt, 1966 wurde es mit Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen verfilmt.