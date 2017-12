Senatswahlen Showdown in Alabama

Normalerweise ist eine Senatswahl im US-Bundesstaat Alabama eine klare Sache für die Republikaner. Doch diesmal wird sie zur Zitterpartie, denn ihr Kandidat Roy Moore kämpft mit Missbrauchsvorwürfen. Für US-Präsident Trump steht viel auf dem Spiel

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Es passiert selten, dass ganz Amerika nach Alabama schaut. Der Bundesstaat im tiefen Süden hat das Image einer ziemlich rückständigen Gegend. Doch der Kampf um die Nachfolge von Senator Jeff Sessions, den Trump zum Justizminister gemacht hat, elektrisiert die Nation.

Nach anfänglichem Zögern hat US-Präsident Donald Trump die Bevölkerung von Alabama aufgerufen, den auch innerhalb der Republikaner umstrittenen Kandidaten Roy Moore zu wählen.

"Wir können es uns einfach nicht leisten, dass ein linker Demokrat gewählt wird, der dann eine Marionette von Nancy Pelosi und Chuck Schumer ist", so Trump. "Also macht Euch auf und gebt Eure Stimme für Roy Moore ab!"

Führende Republikaner gehen auf Abstand

Dass die Umfragen überhaupt ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhersagen, ist schon eine Sensation. Es ist fast 30 Jahre her, dass die Demokraten in Alabama eine wichtige Wahl gewinnen konnten.

Aber diesmal ist alles anders. Vor einem Monat gingen mehrere Frauen an die Öffentlichkeit und beschuldigten den erzkonservativen Richter Roy Moore der sexuellen Belästigung. Sie seien damals noch Teenager gewesen, er dagegen schon über 30.

Auch wenn die Vorfälle lange zurückliegen, die Schilderungen waren so glaubwürdig, dass führende Republikaner im Kongress wie Mitch McConnell und Paul Ryan, Richter Moore aufforderten, seine Kandidatur zurückzuziehen. Zwei Tage vor der Wahl gestand der langjährige Senator aus Alabama, der Republikaner Richard Shelby: "Ich habe Roy Moore nicht gewählt und ich könnte ihn auch nicht wählen. Die Republikanische Partei könnte es besser machen."

Umstrittener Unterstützer: Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon begrüßt Roy Moore auf einer Wahlkampfveranstaltung.

Bannon kämpft für Moore

Shelby appellierte an die Wähler, einfach einen anderen Republikaner auf den Stimmzettel zu schreiben. Damit sind auch in Alabama die Republikaner tief gespalten. Während das Partei-Establishment Moore ablehnt und die republikanische Führung im Kongress im Falle seiner Wahl mit einer Ethikuntersuchung droht, setzen sich Trump und sein früherer Chefstratege Steve Bannon für Roy Moore ein.

Wenn die linken Mainstream-Medien Moore zerstören können, warnte Bannon auf einer Wahlveranstaltung, "dann können sie auch Euch zerstören!"

Von der parteiinternen Spaltung könnte der demokratische Kandidat Doug Jones profitieren. Dazu muss er die Stimmen der Afroamerikaner mobilisieren. Auch deshalb engagierte sich zuletzt sogar Ex-Präsident Barack Obama für seine Wahl.

Roy Moores Kontrahent ist der Demokrat Doug Jones.

Wie sehr beherrscht Trump die Partei?

Während die Demokraten auf einen Überraschungserfolg hoffen, steht für Trump viel auf dem Spiel. So wie Roy Moore wird auch er von mehreren Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt.

Wenn Moore gewinnt, gilt dies als Zeichen, wie sehr Trump die Republikaner beherrscht. Verliert jedoch Moore, dann hat Trump nicht nur eine wichtige Testwahl verloren, sondern auch seine große Steuerreform wäre plötzlich in Gefahr. Denn der Vorsprung der Republikaner im Senat wäre auf nur noch eine Stimme geschrumpft.

Das macht die sonst eher unbedeutende Senatswahl von Alabama so spannend wie nie zuvor. Wie in einem Brennglas vereinigt sie die aktuellen Konfliktlinien in den USA: Trump gegen Obama, die Rechtspopulisten gegen das republikanische Establishment, erzkonservative Politik-Machos gegen die #MeToo-Bewegung, die sexuelle Belästigung von Frauen nicht länger hinnehmen will. Das mit Spannung erwartete Ergebnis wird am Mittwoch feststehen.

Senatswahl Alabama - wichtiger Test für Trump

M. Ganslmeier, ARD Washington

12.12.2017 01:16 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.