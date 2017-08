Der in Spanien festgenommene Schriftsteller Akhanli ist nach Angaben seines Anwalts gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Bei einer Gerichtsanhörung in Madrid sei entschieden worden, dass er die Stadt vorerst nicht verlassen dürfe.

Der in Spanien festgenommene türkischstämmige Kölner Autor Dogan Akhanli ist wieder frei. Das teilte sein Anwalt Ilias Uyar nach der richterlichen Anhörung in Madrid auf seiner Facebook-Seite mit. Er dürfe die spanische Hauptstadt aber vorerst nicht verlassen.

Akhanli hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Der 60-Jährige war am Samstag während seines Urlaubs in Granada auf Ersuchen der Türkei festgenommen worden. .

Was wird dem Schriftsteller vorgeworfen?

Die genauen Hintergründe der Festnahme sind aber weiter unklar. Die Türkei hatte bei Interpol eine sogenannte "Red Notice" erwirkt, auf deren Basis Akhanli in Gewahrsam genommen worden war.

Nach Medienberichten war Akhanli die Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung vorgeworfen worden. Offiziell bestätigt ist dies bislang nicht.

Widerstand gegen die Diktatur

Klar ist, dass der Festnahmeantrag aus der Türkei kam. Dort hatte Akhanli während der Zeit der Militärdiktatur als Mitglied der kommunistischen TDKP mehrere Jahre im Gefängnis gesessen.

In den 1990er-Jahren war Akhanli nach Deutschland gekommen und hatte 2001 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

2010 wurde er in der Türkei wegen der Teilnahme an einem bewaffneten Raubüberfall mit Todesfolge angeklagt, der sich 21 Jahre zuvor in Istanbul zugetragen hatte. Der Prozess endete 2011 mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen. 2013 wurde der Freispruch wieder aufgehoben.

In seinen Werken befasst sich der Schriftsteller auch mit der Verfolgung der Armenier in der Türkei - einem in dort höchst kontroversen Thema. Zudem setzt er sich auch für die Versöhnung mit den Kurden ein.

2010 stand Dogan Akhanli in Istanbul vor Gericht. Das Verfahren endete mit Freispruch.

Eine Festnahme, die Fragen aufwirft

Da Akhanlis Festnahme auf Basis einer sogenannten "Red Notice" von Interpol erfolgte, fragen die Grünen nach der Mitverantwortung der Bundesregierung. Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck sagte, es stelle sich die Frage, warum Akhanli nicht gewarnt worden sei, dass bei Interpol eine "Red Notice" vorgelegen habe, mit der die Türkei um seine Festnahme ersucht habe.

Unklar sei auch, wie die spanische Polizei auf seinen Aufenthalt im spanischen Ort Granada aufmerksam geworden sei.

Deutschland nicht direkt beteiligt

Das Auslieferungsverfahren läuft direkt zwischen Spanien und der Türkei. Darauf wies das Bundesjustizministerium hin. Deutschland könne gegen eine Auslieferung Akhanlis nur diplomatisch vorgehen.

Gemäß dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen habe die Türkei nach der Festnahme 40 Tage Zeit, einen Auslieferungsantrag zu stellen.

Die Bundesregierung hatte darauf gedrungen, dass Akhanli nicht an die Türkei überstellt wird. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte deshalb am Samstag mit seinem spanischen Kollegen Alfonso Dastis telefoniert.

DJV empfiehlt Antrag auf Selbstauskunft

Angesichts der jüngsten Ereignisse rät der Journalistenverband DJV kritischen Kollegen, sich vor Auslandsreisen beim Bundeskriminalamt über mögliche Haftbefehle oder Fahndungen im Ausland zu informieren. Man rate türkeikritischen Kollegen "dringend", eine Selbstauskunft beim BKA zu beantragen, teilte der Verband mit.

Die Festnahme Akhanlis auf Betreiben der Türkei sei als Warnzeichen zu verstehen, sagte der Bundesvorsitzende Frank Überall. "Journalisten brauchen Klarheit darüber, ob ein unbeschwerter Urlaubstrip ins Ausland im Knast endet."