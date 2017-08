Hätte Akhanli gewarnt werden müssen?

Hätte die Bundesbehörden den in Spanien festgenommenen Schriftsteller Akhanli vor seiner Reise warnen müssen? Diese Frage stellen die Grünen. Spanische Medien spekulieren, Akhanli werde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Einen Tag nach der Festnahme des türkischstämmigen Schriftstellers Dogan Akhanli in Spanien sind die Umstände der Festsetzung weiter unklar. Zugleich stellen die Grünen Fragen nach der Rolle der Bundesregierung im Vorfeld.

Die spanische Nachrichtenagentur Europa Press schreibt unter Berufung auf Polizeikreise, Akhanli werde die Mitgliedschaft in einer bewaffneten, terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber nicht.

Wiederholt Konflikte mit der Macht

Klar ist, dass der Festnahmeantrag aus der Türkei kam. Dort hatte Akhanli während der Zeit der Militärdiktatur mehrere Jahre im Gefängnis gesessen.

In den 1990er-Jahren war Akhanli nach Deutschland gekommen und hatte 2001 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

2010 wurde er in der Türkei wegen der Teilnahme an einem bewaffneten Raubüberfall mit Todesfolge angeklagt, der sich 21 Jahre zuvor in Istanbul zugetragen hatte. Der Prozess endete 2011 mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen. 2013 wurde der Freispruch wieder aufgehoben.

Eine Festnahme, die Fragen aufwirft

Da Akhanlis Festnahme auf Basis einer sogenannten "Red Notice" von Interpol erfolgte, fragen die Grünen nach der Mitverantwortung der Bundesregierung. Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck sagte, es stelle sich die Frage, warum Akhanli nicht gewarnt worden sei, dass bei Interpol eine "Red Notice" vorgelegen habe, mit der die Türkei um seine Festnahme ersucht habe.

Unklar sei auch, wie die spanische Polizei auf seinen Aufenthalt im spanischen Ort Granada aufmerksam geworden sei.

Nach Informationen des WDR befasst sich noch heute ein spanisches Gericht mit dem Auslieferungsantrag aus der Türkei. "Im Laufe des Vormittags wird die Anhörung stattfinden", sagte Akhanlis Anwalt Ilias Uyar dem Sender.

Kölner Schriftsteller Akhanli in Spanien festgenommen

tagesthemen 23:25 Uhr, 19.08.2017, Matthias Deiß, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-319593~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Deutschland nicht direkt beteiligt

Allerdings läuft das Auslieferungsverfahren direkt zwischen Spanien und der Türkei. Darauf wies das Bundesjustizministerium hin. Deutschland könne gegen eine Auslieferung Akhanlis nur diplomatisch vorgehen.

Gemäß dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen habe die Türkei nach der Festnahme 40 Tage Zeit, einen Auslieferungsantrag zu stellen.

Die Bundesregierung dringt darauf, dass Akhanli nicht an die Türkei überstellt wird. Diesen Wunsch teilte die deutsche Botschaft in Spanien den dortigen Behörden noch am Samstag mit. Zudem habe Deutschland darum gebeten, an einem möglichen Auslieferungsverfahren für den deutschen Staatsbürger beteiligt zu werden. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel habe deshalb mit seinem spanischen Kollegen Alfonso Dastis telefoniert.

DJV empfiehlt Antrag auf Selbstauskunft

Angesichts der jüngsten Ereignisse rät der Journalistenverband DJV kritischen Kollegen, sich vor Auslandsreisen beim Bundeskriminalamt über mögliche Haftbefehle oder Fahndungen im Ausland zu informieren. Man rate türkeikritischen Kollegen "dringend", eine Selbstauskunft beim BKA zu beantragen, teilte der Verband mit.

Die Festnahme Akhanlis auf Betreiben der Türkei sei als Warnzeichen zu verstehen, sagte der Bundesvorsitzende Frank Überall. "Journalisten brauchen Klarheit darüber, ob ein unbeschwerter Urlaubstrip ins Ausland im Knast endet."

Bundesregierung will Auslieferung Akhanlis verhindern

Martin Mair, ARD Berlin

20.08.2017 11:36 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 19. August 2017 um 23:25 Uhr.