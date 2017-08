Der in Spanien festgenommene Schriftsteller Akhanli soll auf keinen Fall an die Türkei ausgeliefert werden. Dafür will sich das Auswärtige Amt bei den spanischen Behörden einsetzen. Die Türkei hatte den deutschen Staatsbürger Akhanli zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Das Auswärtige Amt hat die spanische Regierung gebeten, den auf türkischen Antrag hin festgenommenen Schriftsteller Dogan Akhanli nicht an die Türkei auszuliefern. Diese Bitte sei der spanischen Regierung "hochrangig" von der deutschen Botschaft überbracht worden, hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Zudem habe Deutschland darum gebeten, an einem möglichen Auslieferungsverfahren für den deutschen Staatsbürger Akhanli beteiligt zu werden.

Des weiteren sei die spanische Regierung gebeten worden, die "schnellstmögliche konsularische Betreuung" des in Spanien festgenommenen Schriftstellers zu ermöglichen, hieß es in Berlin weiter.

Deutscher Schriftsteller Akhanli in Spanien festgenommen

tagesschau 20:00 Uhr, 19.08.2017, Matthias Deiß, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-319561~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Türkei schaltet Interpol ein

Akhanli war am Samstagmorgen auf Betreiben der Türkei an seinem spanischen Urlaubsort Granada festgenommen worden. Was ihm vorgeworfen wird, ist noch unklar. Sein Anwalt Ilias Uyar sagte, der Festnahmeantrag sei aus der Türkei gekommen. Dies bestätigte auch die spanische Polizei. Er hält das türkische Festnahmegesuch für politisch motiviert.

Uyar erklärte, dass gegen Akhanli eine sogenannte Red Notice vorläge, ein Dringlichkeitsvermerk von Interpol. Mit einer "Red Notice" kann ein Land dazu auffordern, eine gesuchte Person vorläufig festzunehmen. Sie ist ein Suchauftrag im Namen von Interpol und kein internationaler Haftbefehl. Laut Interpol entscheiden die Länder selbst, wie sie mit einer "Red Notice" umgehen.

Flucht nach Deutschland

Akhanli wurde 1957 in der Osttürkei geboren, besitzt heute jedoch nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Er war 1991 nach Deutschland gekommen, nachdem er während der Militärherrschaft in der Türkei mehrere Jahre im Gefängnis gesessen hatte.

2010 wurde er bei der Einreise in die Türkei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, 21 Jahre zuvor an einem Raubüberfall auf eine Wechselstube in Istanbul beteiligt gewesen zu sein. Der Besitzer war damals getötet worden. Nach vier Monaten wurde Akhanli aus der Haft entlassen, 2011 in Abwesenheit aus Mangel aus Beweisen freigesprochen. Zwei Zeugen hatten ihre Aussage unter polizeilichem Druck gemacht und später wieder zurückgezogen. Dieser Freispruch wurde 2013 wieder aufgehoben und ein internationaler Haftbefehl gegen den Schriftsteller erlassen.

Angriff auf eine kritische Stimme?

Rechtsanwalt Uyar bezeichnete den Haftbefehl als "eindeutig rechtsmissbräuchlich" und forderte die Freilassung seines Mandanten. Er warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, er wolle seine Macht über die Grenzen seines Landes hinaus ausdehnen und weltweit gegen unliebsame und kritische Stimmen vorgehen. Dem "Spiegel" sagte er, der Vorfall sei eine "gezielte Jagd der türkischen Regierung auf kritische Köpfe im Ausland".

Akhanli ist Mitglied in der internationalen Schriftstellervereinigung PEN. In seinen Werken setzt er sich mit der politischen Entwicklung in der Türkei in den 1970er- und 1980er-Jahren sowie mit dem Völkermord an den Armeniern auseinander. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit engagiert sich Akhanli in Menschenrechtsvereinen sowie in der deutschen und türkischen Erinnerungsarbeit.

"Erdogans Verhalten trägt paranoide Züge"

SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Martin Schulz verurteilte die Festnahme: "Das Verhalten von Präsident Erdogan trägt inzwischen paranoide Züge", sagte er der "Bild am Sonntag". Es müsse "mit aller Vehemenz" darauf gedrungen werden, dass Akhanli nicht an die Türkei ausgeliefert, sondern schnellstmöglich freigelassen werde.

Martin Schulz @MartinSchulz Verhaftung von Akhanli ist ein Skandal. Verhalten von Präsident Erdogan trägt inzwischen paranoide Züge. Brauchen klare europäische Antwort. Twitter 19.08.2017 17:06 Uhr via

Nach Ansicht von Grünen-Chef Cem Özdemir muss die EU ihre polizeiliche Zusammenarbeit mit der Türkei überprüfen. "Es gilt jetzt, jeden Hinweis, der vom Erdogan-Regime kommt, genauestens zu prüfen, denn offensichtlich arbeitet die türkische Justiz nicht nach rechtsstaatlichen Prinzipien", sagte er dem "Tagesspiegel".

Über dieses Thema berichtete am 19. August 2017 Inforadio um 14:24 Uhr und Deutschlandfunk um 17:31 Uhr.