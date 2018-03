Seit Tagen wird Afrin in Nordsyrien von türkischen Truppen belagert. Aktivisten melden, die Armee habe nun ein Krankenhaus beschossen. Bei dem Angriff seien 16 Menschen getötet worden. Die Türkei dementiert.

Die türkische Luftwaffe soll Berichten von Aktivisten zufolge das wichtigste Krankenhaus in der nordsyrischen Stadt Afrin beschossen und dabei 16 Zivilisten getötet haben. Die türkische Armee habe die medizinische Einrichtung am Freitag "direkt" getroffen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. "16 Zivilisten wurden getötet, darunter zwei schwangere Frauen", sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP.

Auch ein Arzt vor Ort sprach von mindestens 16 Toten und mehreren Verletzten. "Das Krankenhaus wurde von mehreren türkischen Granaten getroffen", erklärte Joan Schitika der Nachrichtenagentur dpa per Whatsapp. "Zivilisten werden sogar in Krankenhäusern angegriffen, und Afrin wird wahllos mit Tausenden Granaten beschossen", klagte er. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die türkischen Streitkräfte dementierten, dass sie ein Krankenhaus beschossen hätten.

Mehrere Tausend Zivilisten flüchten aus Ost-Ghouta

tagesschau 20:00 Uhr, 16.03.2018, Alexander Stenzel, ARD Kairo







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-385987~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Türkei wirft Flugblätter über Afrin ab

Afrin steht seit Beginn der Woche praktisch unter Belagerung von türkischen Truppen und mit ihnen verbündeten Rebellen. Das türkische Militär warf am Freitag Flugblätter über der Stadt ab und rief die Bewohner dazu auf, sich von "Terroristen" fernzuhalten. Auf den Zetteln hieß es, die Menschen sollten, "der türkischen Armee vertrauen" und den "Schutz des türkischen Militärs" suchen. Seit dem 20. Januar geht die Türkei zusammen mit Verbündeten gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG in Afrin vor. Sie sieht in ihnen einen verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Syrien.

Die Massenflucht von Zivilisten geht angesichts der heftigen Kämpfe weiter. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihre Informationen von einem breiten Netzwerk an Informanten vor Ort bezieht, berichtet, in den vergangenen Tagen habe sich die Zahl der Geflohenen in Afrin auf mehr als 35.000 erhöht.

Geflüchtete aus der Region Ost-Ghouta versammeln sich auf einem Schulgelände.

Zehntausende Menschen verlassen auch Ost-Ghouta

Auch aus der Rebellenhochburg Ost-Ghouta nahe Damaskus setzt sich die Massenflucht fort. Nach UN-Angaben verließen 12.000 bis 16.000 Menschen in den vergangenen Tagen das schwer umkämpfte Gebiet.

Ost-Ghouta wurde nach Angaben der syrischen Armee zu 70 Prozent eingenommen. Bei Luftangriffen wurden Dutzende Menschen getötet. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte griffen russische Kampfjets dort Ziele an. Das zuvor von Regimegegnern kontrollierte Gebiet ist nach der seit einem Monat anhaltenden Offensive durch syrische Regierungstruppen und ihre russischen und iranischen Verbündeten in drei getrennte Enklaven aufgespalten.

Am Freitag begann das achte Kriegsjahr in Syrien. Nach Schätzungen kamen seit Beginn des Konflikts eine halbe Million Menschen um. Sechs Millionen Syrer flohen aus dem Land, weitere fünf Millionen wurden innerhalb Syriens vertrieben.