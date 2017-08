Reaktionen auf Trumps Rede "Spielplatz Afghanistan"

Noch mehr US-Truppen in Afghanistan, ein noch längerer Einsatz? Nicht mit uns, sagen die radikalislamischen Taliban und drohen mit der Fortsetzung des Dschihad. Auch in der Bevölkerung sind die Reaktionen auf Trumps Rede geteilt.

Von Silke Diettrich, ARD-Studio Neu Delhi

Fast 16 Jahre dauert der Einsatz der USA in Afghanistan schon an. Die US-Truppen werden bleiben, Ende offen. Viele Generäle werden US-Präsident Donald Trump dazu geraten haben, kein finales Datum anzugeben, wie es sein Vorgänger Barack Obama vor einigen Jahren getan hatte - er nannte lange Zeit das Jahr 2014 für den Abzug der Truppe. Kritiker behielten recht, dass die Extremisten auf diesen Zeitpunkt nur warten würden, um sich dann wieder mehr Macht in Afghanistan zu erkämpfen.

Drohungen der Taliban Mit einer scharfen Kriegsdrohung haben die radikalislamischen Taliban auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump reagiert, das militärische Engagement in Afghanistan zu verstärken. Die Kämpfer hielten am Dschihad fest, erklärte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid. Er forderte einen kompletten Rückzug der US-Truppen. Sollte das nicht bald passieren, werde Afghanistan bald ein "weiterer Friedhof für diese Supermacht".

Aus US-Berichten geht hervor, dass die derzeitige Regierung in Afghanistan nicht einmal mehr 60 Prozent ihres Landes selbst verwaltet. Der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Nadschib Danish allerdings glaubt, dass die afghanischen Sicherheitskräfte die Lage im Land gut im Griff hätten: "Wir kämpfen jetzt schon seit den letzten Jahren allein. Wenn die USA wollen, dass wir gewinnen, müssen sie dafür sorgen, dass die Terroristen keinen Unterschlupf mehr finden. Sie müssen Pakistan dazu bringen, die Unterschlüpfe zu schließen und uns besser ausrüsten."

Druck auf Pakistan

Das scheint nun auch der Plan der USA zu sein: Pakistan solle mehr in die Pflicht genommen werden. Schon lange fordern die Afghanen, mehr Druck auf seinen Nachbarn aufzubauen. Sie geben dem pakistanischen Militär und der Regierung die Schuld, dass so viele Terroranschläge in Afghanistan stattfinden. Der letzte große Anschlag vor der deutschen Botschaft soll nach Angaben des afghanischen Geheimdiensts auch auf das Konto des Haqqani-Netzwerkes gehen, das aus Pakistan agiert.

Auch die Professorin Maryam Mohammadi, die an der Universität in Kabul lehrt, sieht die größte Gefahr für Afghanistan im Nachbarland: "Pakistan unterstützt Terroristen, das haben sie schon immer getan. Sie gewähren ihnen Schutz. Und das ist der Grund, warum es in Afghanistan seit Jahrzehnten keinen Frieden gibt."

Der Sprecher des afghanischen Innenministeriums teilt Trumps Meinung, es gehe in Afghanistan darum, Terroristen zu töten, die nicht nur Afghanistan, sondern die gesamte Welt bedrohen würden: "Wir vertrauen auf die Fähigkeiten unserer Armee, wir haben lange Zeit unser Land selbst verteidigt. Aber wir sind an der Front, um Terrorismus zu bekämpfen - und das mit Hilfe regionaler und internationaler Partner. Wir brauchen die internationale Unterstützung."

Kritik an Trump

Aber nicht alle Afghanen sind davon überzeugt, dass die USA sich weiterhin in die Belange ihres Landes einmischen sollten. Roman Zazai arbeitet als Handelsvertreter in Kabul, er gehört zu der jungen Generation, die in den letzten Jahren an der Universität hat studieren können: "Trump hat doch sein eigenes unabhängiges Amerika, er muss keine Strategie für unser Land verkünden. Afghanistan hat einen eigenen Präsidenten und Minister und die müssten endlich mal eine eigene Strategie haben, wie sie unser Land wieder sicher machen wollen."

Einige Vertreter der jungen Elite halten nicht besonders viel von Trump. Ahmad Omarzai ist Vertriebsleiter in Kabul, er glaubt nicht, dass dieser US-Präsident oder die westliche Gemeinschaft irgendetwas für sein Land oder für Muslime tun werden: "Für sie ist das alles doch nur ein Spiel. Sie haben aus Afghanistan einen Spielplatz gemacht. Jetzt sagen sie, sie würden Pakistan unter Druck setzen, aber Sie kennen doch die Realität - die wollen uns Afghanen damit einfach was vormachen." Er könne immer noch nicht glauben, dass die USA wirklich eine gute Zukunft für sein Land erschaffen wollten.

In der Tat sagte der US-Präsident in seiner Rede, es ginge den USA nicht darum, andere Länder aufzubauen, sondern darum, Terroristen zu töten.

Trumps Rede an die Nation - Was die Afghanen davon halten

Silke Diettrich, WDR Neu-Delhi

22.08.2017 09:44 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk Kultur am 22. August 2017 um 07:14 Uhr.