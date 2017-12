Afghanistan Tote durch Explosion in Kabul

Bei einem mutmaßlichen Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul wurden mehrere Menschen getötet. In der Nähe des Explosionsortes befinden sich mehrere politische Einrichtungen. Bislang bekannte sich niemand zu der Tat.

Bei einer schweren Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Das teilte das Innenministerium mit. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter habe sich in die Luft gesprengt. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls ums Leben gekommen. Zu den Opfern zählten auch Frauen, die in einem Auto vorbeigefahren seien.

Die Explosion ereignete sich laut Innenministerium am Abdul-Hak-Platz - ein stark befahrener Kreisel in der Nähe der US-Botschaft, des NATO- Hauptquartiers und einer afghanischen Geheimdiensteinrichtung.

Bislang bekannte sich niemand zu dem mutmaßlichen Anschlag. In jüngster Zeit hatten die Taliban und Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat zugleich die Verantwortung für Angriffe übernommen.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 25. Dezember 2017 um 07:15 Uhr.