Die internationale Gemeinschaft gibt Milliarden, um Afghanistan zu stabilisieren. Doch die Taliban lassen die Waffen nicht ruhen - wodurch die Arbeit von Entwicklungshelfern immer riskanter wird.

Von Jürgen Webermann, ARD-Studio Südasien

Harun ist 27 Jahre alt, trägt einen Anzug und kann sich glücklich schätzen. Er hat einen Job. Am Institut für Mechanik in Kabul arbeitet er als Lehrer: "Sonst bekommt man hier Arbeit nur durch Beziehungen. Ich unterrichte aber wegen meiner Fähigkeiten. Weil ich gut ausgebildet war und der Klassenbeste dazu." Diese Fähigkeiten verdankt er unter anderem den Deutschen. Er ist Absolvent einer Ausbildungsakademie für Berufsschullehrer, die von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aufgebaut wurde. Die GIZ führt Projekte im Auftrag der Bundesregierung durch. Die Akademie soll Fachkräfte hervorbringen.

Eine Frau ist hier Direktorin, junge Menschen bekommen eine gute Schulung. Der Campus ist neu, blitzsauber und mit deutschem Geld gebaut. Hier scheint die deutsche Hilfe für Afghanistan noch anzukommen. 430 Millionen Euro steckt die Bundesrepublik jährlich in die Entwicklungshilfe für Afghanistan. Die GIZ kümmert sich um ein Auftragsvolumen von 120 Millionen Euro. 2015 wurden zwei GIZ-Mitarbeiter entführt, einmal in Kundus und einmal mitten in Kabul. In der afghanischen Hauptstadt kommt es regelmäßig zu Anschlägen, auch auf internationale Organisationen. Die GIZ sieht die Sicherheitslage seitdem sehr kritisch.

Gefahr für Entwicklungshelfer nimmt zu

Das räumt auch der GIZ-Landesdirektor Robert Kressirer ein: "Erstmal hat sich die Lebens- und Arbeitssituation sehr verändert. Früher haben wir in Privathäusern wohnen können. Dies ist inzwischen untersagt, weil wir dort nicht mehr ausreichend Schutz gewährleisten können." Jetzt wohne das Personal auf dem GIZ-Gelände im Stadtzentrum von Kabul, hermetisch abgeriegelt.

Allein in die Sicherheit deutscher Entwicklungshelfer in Afghanistan investiert die Bundesregierung mittlerweile mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr. Die Zahl der deutschen und internationalen Mitarbeiter der GIZ hat sich auf 100 halbiert. Und in Kabul fahren sie nur noch in gepanzerten Wagen - wenn sie überhaupt herauskommen. Doch wenigstens gebe es in Kabul noch Entwicklungshelfer der GIZ, betont Kressirer: "In Kundus arbeiten keine Helfer mehr, seit das Büro vor einem Jahr von den Taliban geplündert wurde. Auch jetzt wird in Kundus gekämpft, die Provinz ist zu einem großen Teil unter Kontrolle der Taliban."

"Geisterprojekte" in umkämpften Regionen

Ihre Projekte in Kundus, seien es der Betrieb von Schulen oder Wasserprojekte, kann die GIZ nicht mehr selbst überprüfen. Diesen Job müssen lokale Vertragspartner übernehmen. "Wir glauben, es ist trotzdem gerechtfertigt, in Kundus zu bleiben und nicht die Bevölkerung dafür leiden zu lassen, dass die Sicherheitsbedingungen schwieriger geworden sind", sagt der Landesdirektor.

Sicherheitsberater, die für internationale Organisationen auch in Kundus unterwegs sind, äußern sich da deutlicher. Sie nennen zwar nicht explizit die GIZ, sprechen aber im Zusammenhang mit den Vorhaben ausländischer Organisationen von "Geisterprojekten", die es nur noch auf dem Papier gebe. Schulen etwa, in denen kein Unterricht mehr stattfinde.

"Die Menschen brauchen und schätzen unsere Hilfe"

Kressirer sieht aber keine Alternative zur derzeitigen Strategie: "Wir müssen uns nun mal an die gegebenen Umstände anpassen. Wichtig ist, dass dort Menschen unsere Hilfe schätzen und benötigen."

In der Lehrer-Ausbildungsakademie in Kabul wird die GIZ natürlich geschätzt. Afghanistan benötigt Lehrer wie Harun, den Klassenbesten. Viele Fachkräfte haben das Land verlassen. Die Bevölkerung ist jung und bildungshungrig. Aber die wirtschaftlichen Aussichten sind düster. Für die Absolventen der Lehrerakademie sieht es da schon besser aus. Jeder Zweite, der hier ausgebildet wurde, erhält später einen Job. Für Afghanistan ist das eine sehr gute Quote.

