Beim Anschlag auf eine schiitische Moschee sind im Osten Afghanistans mindestens 20 Menschen getötet und weitere verletzt worden. Die Gläubigen starben bei einer Explosion, die bewaffnete Täter ausgelöst hatten.

Gläubige sind in einer Moschee in der ostafghanischen Provinz Paktia Ziel eines Anschlags geworden. In der Stadt Gardes, 170 Kilometer südlich der Hauptstadt Kabul, waren Attentäter während des Freitagsgebets in die Moschee eingedrungen.

Ersten Angaben von Polizei und Rettungskräften zufolge starben dabei viele Menschen. Die genannte Zahl der Toten variierte zunächst zwischen 20 und 25 Menschen. Mindestens 50 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher der Provinzregierung, Abdullah Hasrat.

Häufig Anschläge durch Taliban und IS

Polizisten sprachen von mindestens zwei Bewaffneten, die sich Zutritt zur Moschee in der Provinz Paktia verschafft hatten, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Sie sollen dort zunächst das Feuer auf die Gläubigen eröffnet haben und anschließend einen Sprengsatz gezündet haben.

Die Drahtzieher und das Motiv des Anschlags sind noch unbekannt. In Afghanistan kam es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Attacken, die entweder den radikalislamischen Taliban oder der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" zugerechnet wurden.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 03. August 2018 um 13:00 Uhr.