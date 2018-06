Eine Waffenruhe zwischen Taliban und Armee sollte den Afghanen ein friedliches Eid-Fest ermöglichen. Dann explodierte in Nangarhar eine Bombe. Mindestens 20 Menschen kamen ums Leben.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Südasien

Es hätte ein Friedenstreffen werden sollen, und zunächst sah alles danach aus, als würde das gelingen. In der afghanischen Provinz Nangarhar, an der Grenze zu Pakistan, kamen Taliban und afghanische Sicherheitskräfte zusammen, um gemeinsam das muslimische Fest Eid al-Fitr zu feiern. Beide Seiten hatten in dieser Woche einer Feuerpause zu diesem Fest am Ende des Ramadan zugestimmt.

Dann explodierte im Rodat-Bezirk eine Autobombe und tötete Dutzende Menschen. Die genaue Zahl steht noch nicht fest. Unterschiedlichen Angaben zufolge sollen zwischen 20 und 26 Menschen ums Leben gekommen und viele weitere verletzt worden sein.

Euphorische Atmosphäre auf den Straßen

Auch an zahlreichen anderen Orten des Landes hatte es solche Friedenstreffen gegeben. Dabei waren Taliban in die Städte gekommen, hatten ihre Waffen abgegeben und zusammen mit den afghanischen Streitkräften friedlich gefeiert. Augenzeugen berichteten, es sei unglaublich gewesen, wie Taliban zusammen mit afghanischen Soldaten und Polizisten Selfies gemacht hätten. Die Einwohner der Städte seien gekommen und hätten Obst und Getränke gebracht.

In Kabul hatten die Leute auf der Straße noch gestern geradezu euphorisch die friedliche Atmosphäre während der Feiertage zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan genossen.

Viele äußerten die Hoffnung, dass daraus ein langanhaltender Frieden werden könnte, immerhin war es das erste Mal, dass beide Seiten einer Feuerpause zugestimmt hatten: "Eine Feuerpause während dieser drei Tage des Festes Eid al-Fitr ist eine tolle Sache", sagt ein Afghane. "Aber wir beten dafür, dass das anhält, damit die Menschen in Frieden und Wohlstand leben können. Unser Volk dürstet nach Frieden, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir diesen Krieg schon satt haben."

Taliban und Einwohner von Kabul machten zusammen Selfies.

Ghani verlängert Feuerpause

Afghanistans Präsident Ashraf Ghani hatte heute während des Tages in einer Fernsehansprache eine Verlängerung der Feuerpause verkündet, die eigentlich nur über das Wochenende gelten sollte. Dabei rief er die Taliban auf, die Feuerpause ebenfalls zu verlängern. Unklar war noch, ob Ghani zu diesem Zeitpunkt schon von dem Anschlag in Nangahar wusste.

Ebenso unklar ist, wer für die Tat verantwortlich war. Die Terrormiliz "Islamischer Staat", die ausdrücklich von der Feuerpause ausgenommen war, bekannte sich zu der Tat über ihr Sprachrohr Amak, ohne weitere Details zu nennen. Außerdem hat der IS weite Teile der Provinz Nangarhar unter seiner Kontrolle.

Afghanistan: Anschlag bei Friedenstreffen

Bernd Musch-Borowska, ARD Neu-Delhi

