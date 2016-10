Russland hat heute der 224 Menschen gedacht, die vor einem Jahr beim Absturz einer Passagiermaschine über dem Sinai starben. Viele Angehörige warten weiter auf die zugesagte Unterstützung. Russland zeigt in den Beziehungen zu Ägypten Härte.

Von Hermann Krause, ARD-Studio Moskau

Das Flugzeug war auf dem Weg von Scharm-El-Sheikh nach St. Petersburg. An Bord waren 224 Menschen. Als der Airbus A321 die Sinai-Halbinsel überflog, verschwand die Urlaubsmaschine plötzlich von den Radarbildschirmen. Vertreter der ägyptischen Flugaufsicht machten relativ schnell technische Probleme aus: Möglicherweise sei das Flugzeug veraltet gewesen.

Doch bald wurde klar, dass an Bord eine Bombe explodiert war. Am 17. November erklärte Alexander Bortnikow, der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB: "Nach der Einschätzung unserer Spezialisten explodierte an Bord ein selbstgemachter Sprengsatz, ungefähr ein Kilo TNT. Das Flugzeug wurde in der Luft zerstört. Man kann eindeutig von einem Terrorakt sprechen."

Trümmer der abgestürzten Metrojet-Maschine: Russland geht von einem Terrorakt aus.

"Eines der blutigsten Verbrechen"

Es dauerte einige Zeit, bis sich ein Ableger des "Islamischen Staates" meldete. Ob dieses Bekenntnis echt war, wurde von Experten bezweifelt. Vermutet wird, dass Mitarbeiter des Flughafens die Bombe in den Gepäckraum der Maschine schmuggelten. Ob die Festgenommenen die Täter sind, ist eine andere Frage. Russlands Präsident Wladimir Putin sprach den Hinterbliebenen sein Mitleid aus: "Der Mord an unseren Bürgern ist eines der blutigsten Verbrechen gemessen an der Opferzahl. Sie werden immer in unserer Erinnerung bleiben. Das verpflichtet uns, die Mörder ausfindig zu machen und zu bestrafen."

Angehörige warten auf Entschädigung

Ein Jahr später aber haben viele der Angehörigen immer noch nicht die zugesagte Entschädigung erhalten. Begründet wird dies zum Teil mit angeblich nicht geklärten Verwandtschaftsverhältnissen. So wurden Speichelproben nicht genommen. Zudem kam heraus, dass die zuständige russische Versicherung das Geld, das ihr von der internationalen Passagierversicherung überwiesen wurde, für sich kassierte und nur einen Bruchteil weiterleitete.

Aber auch die russisch-ägyptischen Beziehungen sind schwer belastet. So hat Russland jegliche Flugverbindungen gestrichen - für die ägyptische Tourismusbranche ein dramatischer Einbruch. Mittlerweile hat Ägypten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Anscheinend aber besteht Russland darauf, eigene Leute an den Flughäfen stationieren zu dürfen. Fast wöchentlich reisen Delegationen aus Kairo an - ohne Erfolg. Vermutet wird, dass Moskau mehr will. Nachdem Ägypten bereits gemeinsamen Manövern zustimmte, heißt es, der Kreml wolle einen militärischen Stützpunkt in Ägypten. In diesem Punkt aber scheint der ägyptische Präsident Abdel al-Sisi hart zu bleiben und beantwortet dies mit einem klaren "Njet" - zumindest vorerst.

Das Passagierflugzeug Airbus A321 Das Kurz- und Mittelstreckenflugzeug A321 des europäischen Flugzeugbauers Airbus ist die größere Ausführung des Passagierjets A320. Die Versionen unterscheiden sich vor allem in ihrer Länge und damit im Platzangebot. Im 44,51 Meter langen A321 können bis zu 220 Fluggäste befördert werden. Die Reichweite des seit 1993 fliegenden Jets wird mit 7400 Kilometern angegeben. Damit sind auch Transatlantikflüge möglich. Nach Angaben von Airbus wurden bis September 2015 mehr als 1150 Maschinen des Typs A321 ausgeliefert.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 31. Oktober 2016 um 13:52 Uhr