Der mutmaßliche Paris-Attentäter Abdeslam ist in Belgien wegen Schüssen auf Polizisten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter erklärten, er sei des versuchten terroristischen Mordes schuldig.

Ein belgisches Gericht hat den einzigen überlebenden Tatverdächtigen der islamistischen Anschläge von Paris zu 20 Jahren Haft verurteilt. Salah Abdeslam wurde wegen versuchten terroristischen Mordes an Polizisten in Brüssel 2016 in erster Instanz für schuldig gesprochen. Aus dem gleichen Grund muss sein Komplize Sofien Ayari 20 Jahre hinter Gitter. Wegen der besonderen Schwere des Verbrechens sei eine besonders harte Strafe erforderlich und angemessen, erklärte die Richterin.

In dem Prozess ging es um eine Schießerei mit der Polizei in Brüssel. Mitte März 2016 hatten Ermittler in dem Brüsseler Vorort Molenbeek ein Versteck der Terrorzelle ausfindig gemacht, die sie für die Anschläge von Paris und Brüssel verantwortlich machen. Als sie die Tür aufbrechen wollten, wurde von innen auf sie geschossen. Dabei wurden drei Polizisten verletzt. Ein mutmaßlicher Attentäter wurde getötet, zwei weitere Verdächtige - Abdeslam und Ayari - konnten fliehen.

Vor dem Gericht herrschten strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Dass von Abdeslam keine Fingerabdrücke an der aufgefundenen Tatwaffe - einem Kalaschnikow-Sturmgewehr - festgestellt werden konnten, hielt die Richterin nicht für strafmildernd. Dagegen sah sie es als erwiesen an, dass der 28-Jährige Islamist an der Schießerei teilnahm und vorhatte, Polizisten zu töten, um sich der drohenden Festnahme zu entziehen.

Bei Urteilsverkündung abwesend

Abdeslam erschien, genau wie der zweite Angeklagte Ayari, zur Urteilsverkündung nicht vor Gericht. Bereits zuvor hatten die Islamisten bei vielen Verhandlungstagen gefehlt. Wenn sie zugegen waren, hatten sie geschwiegen und keine Fragen des Gerichts beantwortet.

Abdeslam soll mit verantwortlich sein für den Anschlag auf den Club Bataclan in Paris.

Das Gericht geht davon aus, dass beide, sowie der getötete dritte Brüsseler Komplize, zu jener Islamistenzelle gehörten, die im November 2015 die Attentate von Paris verübte und im März 2016 auch in Brüssel zuschlug. Bei den Anschlägen von Paris kamen 130, bei denen von Brüssel 32 Menschen ums Leben.

Separates Verfahren in Frankreich

Abdeslam sitzt wegen der Pariser Attentate in Frankreich in Untersuchungshaft. Der 28-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln muss sich für seine Beteiligung an den Anschlägen zu einem späteren Zeitpunkt in Frankreich vor Gericht verantworten. Dabei droht ihm lebenslange Haft.

