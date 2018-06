ESM-Chef Regling "Die Eurozone muss robuster werden"

Was ist der ESM?

Der ESM soll in Not geratenen Ländern, die sich nicht mehr am Finanzmarkt finanzieren können, helfen. Wertpapierhändler aus aller Welt arbeiten dort, eine ihrer Hauptaufgaben ist, Anleihen aufzulegen. Pensionsfonds oder Banken investieren in solche Anleihen, die als besonders sicher gelten, weil die Eurostaaten dafür als Sicherheit 80 Milliarden Euro Cash als Garantie hinterlegt haben. Wegen dieser Sicherheit bekommen die Investoren relativ niedrige Zinsen, zum Beispiel nur 0,75 Prozent. Der ESM gibt die Einnahmen und den niedrigen Zinssatz im Wesentlichen an den notleidenden Staat weiter, der sich so extrem günstig finanzieren kann.



In Zukunft soll der ESM deutlich mehr Aufgaben übernehmen. Dazu soll gehören, die Entwicklung in den Ländern zu überwachen und u.a. bei kleineren oder auch unverschuldeten Krisen mit kurzfristigen und günstigen Krediten helfen können.