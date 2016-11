Bundesarbeitsministerin Nahles will das Rentenniveau bis 2045 nicht unter 46 Prozent absinken lassen. Der Beitragssatz solle in dieser Zeit nicht über 25 Prozent steigen, kündigte Nahles bei der Vorstellung ihres Rentenkonzepts an. Mit ihren Vorschlägen geht sie über die gestrige Renteneinigung weit hinaus.

Mit einer umfassenden Rentenreform will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles die Rentner vor Altersarmut schützen und ihren Lebensstandard halten. In Berlin schlug die Ministerin vor, das Rentenniveau bis 2045 auf 46 Prozent zu stabilisieren. Damit würde die Untergrenze für das Rentenniveau langfristig etwas steigen, denn zur Zeit liegt sie bei 43 Prozent bis zum Jahr 2030. Zugleich soll der Beitragssatz mit einer zweiten "Haltelinie" nicht stärker als auf 25 Prozent steigen.

Die Ministerin warnte, wenn nichts geschehe, werde das Rentenniveau voraussichtlich auf 41,7 Prozent fallen. Daher wolle sie diese "doppelte Haltelinie" einziehen.

Ein steuerlicher Zuschuss ist erforderlich

Um dieses Ziel zu erreichen, will Nahles einen "steuerfinanzierten Demographiezuschuss" einführen, mit dem die Rentenkassen zusätzlich gestützt werden sollen. Es müssten "alle Quellen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit" herangezogen werden. Dies sei machbar, zeigte sich die Ministerin überzeugt.

Nahles schlug für Geringverdiener eine "gesetzliche Solidarrente" vor. Wer 35 Jahre Beiträge geleistet habe, solle mehr Rente bekommen als nur die Grundsicherung im Alter. Die Solidarrente solle zehn Prozent über dem Betrag liegen, der an Grundsicherung gezahlt werde.

Zwei "Haltelinien" gegen Altersarmut: Ministerin Nahles bei der Vorstellung ihres Rentenkonzepts.

Weitreichend, aber umstritten

Nahles nahm für sich in Anspruch, das "umfassendste Konzept gegen Altersarmut" zu präsentieren, das "jemals vorgelegt" worden sei. Es gehe "ausschließlich um Verbesserungen im Vergleich zu dem, was es heute gibt".

Sie räumte aber ein, dass sie sich mit diesem Vorschlag in der Koalition nicht habe durchsetzen können. Die Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD hatte das Konzept am Donnerstagabend nicht mitgetragen. "Es ist gestern eine Chance verpasst worden", sagte Nahles. Die Union habe sich gegen ihr Modell entschieden, da sie sich uneinig sei, wie die Kosten für eine Stabilisierung des Rentenniveaus aufzubringen seien.

Auf die Frage, ob Rente ein Wahlkampfthema werde, entgegnete Nahles, die Rente stehe weiter auf der Tagesordnung.

Nahles so, Kauder so

Anders als die Ministerin sieht die Union beim Rentenniveau keinen Handlungsbedarf. Fraktionschef Volker Kauder sagte, bis 2020 liege es bei fast 48 Prozent, darüber hinaus dann bei 44,5 Prozent. Das Problem sei weniger brisant als zuvor angenommen. Die gute wirtschaftliche Lage führe dazu, dass das Rentenniveau nicht so absinke, wie es befürchtet worden sei. Für die Zukunft verwies Kauder auf die bislang für die Zeit bis 2030 festgeschriebene Untergrenze von 43 Prozent.

Auch die Rentenbeschlüsse von Donnerstagabend werden von Nahles und Kauder unterschiedlich dargestellt und bewertet. Die im Kanzleramt beschlossene Angleichung der Ostrenten auf das Westniveau bis zum Jahr 2015 wird nach Angaben der Ministerin aus Steuermitteln finanziert. "Das gibt es überhaupt kein Vertun", so Nahles. Die Kosten bezifferte sie auf bis zu 3,9 Milliarden Euro pro Jahr.

Kauder bestritt diese Darstellung. Die schrittweise Angleichung werde "aus der Rentenversicherung finanziert". Er bezifferte die Kosten auf 3,7 Milliarden Euro. Nach den Beschlüssen der Koalition sehe er kein Potenzial für einen harten Rentenwahlkampf im nächsten Jahr. Dafür gebe es nun "keine große Möglichkeit" mehr. Die Entscheidungen gäben Antworten auf aktuelle Herausforderungen.

Angleichung der Renten in Ost und West

Die Große Koalition hatte sich am Abend auf einen Zeitplan für die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau verständigt. Die Anpassung soll 2018 beginnen und 2025 abgeschlossen werden. Dann soll auch die Höherwertung der Ostlöhne bei der Rente vollständig abgeschmolzen sein.

Außerdem verständigte sich die Koalition bei ihrem Rentengipfel auch auf Verbesserungen für Menschen mit Erwerbsminderungsrente. Diese Verbesserungen würden in den Jahren 2018 bis 2024 vollzogen. Rasch verabschiedet werden soll dagegen die bereits vereinbarte Reform der Betriebsrenten.

Bei der von Nahles geforderten Solidarrente würden "weiterhin unterschiedliche Modelle" geprüft, heißt es aus Koalitionskreisen.

