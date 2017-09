SPD-Chef Schulz ist für einen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei. Kanzlerin Merkel will dies zumindest prüfen. Im ARD-DeutschlandTrend ist die Meinung zur Türkei-Politik ziemlich eindeutig.

Von Ellen Ehni, WDR

Sollte die Türkei zur Europäischen Union gehören? Eine deutliche Mehrheit der Deutschen sagt: Nein. 84 Prozent meinen, dass die EU die Türkei prinzipiell nicht in die Staatengemeinschaft aufnehmen sollte. Das ist der geringste Rückhalt für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei, den Infratest Dimap in einer Umfrage für den ARD-DeutschlandTrend bislang gemessen hat. Zwölf Prozent der Deutschen sind dagegen der Auffassung, dass die EU die Türkei mittel- bis langfristig als Mitglied aufnehmen sollte.

Stärkeres Auftreten gefordert - im Dialog

Auch bei der Frage, wie Deutschland mit der Türkei umgehen sollte, haben die Deutschen eine klare Meinung: 88 Prozent wünschen sich, dass die Bundesregierung der türkischen Regierung entschiedener entgegentreten sollte. 77 Prozent meinen, dass die Bundesregierung sich für wirtschaftliche Sanktionen gegen die Türkei einsetzen sollte. Gleichzeitig sollte die Kanzlerin aber mit Ankara im Dialog bleiben: 80 Prozent finden es gut, dass Angela Merkel grundsätzlich Gesprächsbereitschaft gegenüber der Türkei signalisiert.

SPD verliert leicht

Nach dem TV-Duell und den anderen Vorwahl-Sendungen gibt es leichte Bewegung in der Sonntagsfrage. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann bliebe die Union stärkste Kraft mit 37 Prozent - keine Veränderung im Vergleich zur Vorwoche. Die SPD verliert zwei Punkte und erreicht 21 Prozent. Die Linke verbessert sich um einen Punkt und kommt auf zehn Prozent, die Grünen bleiben stabil bei acht Prozent. Die FDP gewinnt einen Punkt hinzu und erreicht neun Prozent, die AfD liegt unverändert bei elf Prozent. Die Sonntagsfrage ist keine Prognose des Wahlausgangs. Sie bildet die aktuelle politische Stimmung in dieser Woche ab.

