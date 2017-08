Wenige Wochen vor der Wahl dreht es sich weniger um die Frage: Wer wird Kanzler? Da hat Merkel im ARD-DeutschlandTrend die Nase vorn. Es dreht sich eher darum: Wer könnte mit wem? Da holt Schwarz-Gelb auf.

Von Ellen Ehni, WDR

In der Diskussion um die Zusammensetzung einer künftigen Regierung steht bei den Bürgern eine Fortführung der Großen Koalition und ein schwarz-gelbes Bündnis hoch im Kurs. Das hat eine Umfrage von Infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend im Auftrag der tagesthemen ergeben.

Mit 44 Prozent sehen fast die Hälfte aller Befragten in einer Koalition aus Union und SPD eine gute beziehungsweise eine sehr gute Zusammensetzung für eine zukünftige Regierung. Das sind allerdings sieben Punkte weniger als im April dieses Jahres.

FDP als guter Koalitionspartner

Zulegen konnte in der Gunst der Bürger dagegen ein schwarz-gelbes Regierungsbündnis: 43 Prozent der Befragten fänden eine Koalition aus Union und FDP sehr gut oder gut. Im Vergleich zum DeutschlandTrend im April bedeutet das einen Anstieg um sieben Prozentpunkte. Eine Koalition von Union und Grünen würde von 32 Prozent der Bürger begrüßt. Dieses Bündnis findet im Vergleich zum April fünf Punkte weniger Zustimmung.

Eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP käme auf 27 Prozent Zustimmung (diese Option wurde im April nicht abgefragt). Ebenso viele Bürger votierten mit einem gut oder sehr gut für eine rot-rot-grüne Koalition ( eine Zunahme von einem Prozentpunkt im Vergleich zum April).

Merkel weiter mit Abstand vor Schulz

In der Woche des TV-Duells der beiden Spitzenkandidaten von CDU und SPD, Angela Merkel und Martin Schulz, hat es bei der Bewertung der Kandidaten etwas Bewegung gegeben. Wenn die Bürger den Bundeskanzler direkt wählen könnten, würden sich 49 Prozent für Merkel entscheiden und damit drei Punkte weniger als Mitte August. Die Kanzlerin verliert zwar, aber SPD-Herausforderer Schulz kann trotzdem keinen Boden gut machen. 26 Prozent würden sich für ihn entscheiden, wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten - ein Minus um vier Punkte gegenüber dem Vormonat. 18 Prozent der Befragten würden sich für keinen von beiden entscheiden (+4 Punkte).

Auch was die Wahl der Parteien betrifft, gibt es kaum Schwankungen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden sich 37 Prozent der Befragten für die Union entscheiden. Das ist ein Punkt weniger als im DeutschlandTrend der Vorwoche. Die SPD käme auf 23 Prozent (+1 Punkt). Die Linke bliebe stabil bei neun Prozent, die Grünen landen ebenfalls unverändert bei acht Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und käme ebenso auf acht Prozent. Die AfD käme auf elf Punkte (+1). Die Sonntagsfrage bildet die politische Stimmung in dieser Woche ab.

Alle Ergebnisse des ARD-DeutschlandTrends erfahren Sie in den tagesthemen um 22.10 Uhr im Ersten.

Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Deutschland

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/ Dual Frame

Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)***



Fallzahl: 1013 Befragte

Sonntagsfrage: 1411 Befragte

Erhebungszeitraum: 28. bis 30. August 2017

Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



Durchführendes Institut: Infratest dimap



* bei einem Anteilswert von fünf Prozent ** bei einem Anteilswert von 50 Prozent

*** Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Denn für alle repräsentativen Befragungen müssen Schwankungsbreiten berücksichtigt werden. Diese betragen im Falle eine Erhebung mit 1000 Befragten bei großen Parteien rund drei Prozentpunkte, bei kleineren Parteien etwa einen Punkt. Hinzu kommt, dass der Rundungsfehler für kleine Parteien erheblich ist. Aus diesen Gründen wird deshalb keine Partei unter drei Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.