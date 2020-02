Zwei der mehr als 100 Rückkehrer aus China haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Landrat des Kreises Germersheim. Die beiden Erkrankten werden nun in ein Krankenhaus verlegt.

In der Nacht hatten drei Busse die aus China zurückgeholten Deutschen und ihre Familienangehörigen vom Frankfurter Flughafen in eine Kaserne bei Germersheim gebracht. Nur wenige Stunden später ist klar: Zwei Menschen sind am Coronavirus erkrankt. Das bestätigte der Landrat des Kreises Germersheim.

Die beiden Infizierten werden nun in ein Krankenhaus gebracht. Dafür waren bereits vor der Ankunft zwei Kliniken in Ludwigshafen ausgesucht worden.

Erster Verdachtsfall gestern

Bereits kurz nach der Ankunft des Bundeswehr-Airbus in Frankfurt am gestrigen Nachmittag waren elf Menschen in die Frankfurter Uniklinik gebracht worden. Bei einem von ihnen müsse geklärt werden, ob er mit dem Coronavirus infiziert sei, sagte der hessische Sozialminister Kai Klose. Die Nationalität und das Geschlecht wurden nicht genannt. Das Ergebnis des Schnelltests wird heute im Laufe des Tages erwartet. Die übrigen zehn Passagiere seien aus anderen medizinischen Gründen ins Krankenhaus gebracht worden.

Insgesamt waren demnach 124 Passagiere an Bord: 100 Deutsche, 22 Chinesen, ein Rumäne und ein US-Bürger. Alle kamen aus der besonders stark von der Lungenkrankheit betroffenen Provinz Hubei, die als Ursprungsort der Epidemie gilt.