Seit Monaten sitzt "Welt"-Journalist Yücel in der Türkei in U-Haft. Warum genau, ist nicht klar. Bis heute hatte die Türkei Zeit, dem Europäischen Menschenrechtsgericht eine Stellungnahme dazu zukommen zu lassen. Diese Frist hat sie eingehalten.

Von Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion

Die Stellungnahme der türkischen Regierung sei heute eingegangen, bestätigte eine Sprecherin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg der ARD. Damit hat die türkische Regierung rechtzeitig reagiert. Denn heute um Mitternacht wäre die Frist abgelaufen.

Der Straßburger Gerichtshof hatte die türkische Regierung aufgefordert darzulegen, was sie dem "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel im Einzelnen vorwirft, und warum er in Untersuchungshaft sitzt. Zum Inhalt der Stellungnahme äußerte sich der Gerichtshof nicht. Sie wird nun an Yücel und seine Prozessbevollmächtigten weitergeleitet, damit diese wiederum Stellung beziehen und schriftlich antworten können.

Der EGMR Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wurde 1959 in Straßburg von den Mitgliedstaaten des Europarats errichtet. Er soll die die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 sicherstellen. Der EGMR, nicht zu verwechseln mit dem EuGH, urteilt über Individual- und Staatenbeschwerden wegen behaupteter Verletzungen der in der Europäischen Menschenrechtskonvention anerkannten Rechte.



Seit 1998 ist der EGMR ein ständig tagender Gerichtshof. Bürger können sich, nachdem die innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft sind, mit Beschwerden direkt an ihn wenden. Die vom Gerichtshof gefällten Urteile sind für die betroffenen Staaten bindend.

Menschenrechtskonvention gilt auch für die Türkei

Mitte Februar war der deutsch-türkische Journalist verhaftet worden. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Mehrere Anträge auf Freilassung wurden abgewiesen, zuletzt vom türkischen Verfassungsgericht.

Daraufhin legte Yücel Beschwerde beim Straßburger Gerichtshof ein. Er wirft der Türkei unter anderem Verstöße gegen sein Recht auf Freiheit und sein Grundrecht auf Pressefreiheit vor. Diese Rechte werden von der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert, die auch für die Türkei gilt.