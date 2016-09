Nach wenigen Stunden Fahndung fasste die Polizei in New Jersey den Mann, der für das Attentat und weitere Sprengsätze verantwortlich gemacht wird. Gegen den US-Amerikaner afghanischer Herkunft ist bereits Anklage erhoben worden. Das Thema erreichte auch den Wahlkampf.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Nicht einmal vier Stunden - so schnell war Ahmad Khan Rahami gefasst, nachdem die Polizei ein Fahndungsfoto von ihm veröffentlicht hatte. Um 7.39 Uhr war das Bild zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gekommen.

Um 11.20 Uhr bot sich Augenzeuge Abel Andrew Campos gleich neben seinem Arbeitsplatz in Linden/New Jersey folgender Anblick: "Wir haben vorsichtig um die Ecke geschaut, und haben jemand auf dem Boden liegen sehen. Er war angeschossen und benommen. Er konnte nicht aufstehen. Er hat nach links und rechts geschaut. Und dann haben wir ihn als den Mann von den Fahndungsfotos erkannt."

Rahami stand auf keiner Vedächtigenliste

US-Präsident Barack Obama lobte die Polizei und das FBI ausdrücklich für den schnellen Fahndungserfolg - doch die Tatsache, dass Rahami - ein in Afghanistan geborener US-Bürger - in den letzten Jahren mehrere Male nach Afghanistan und Pakistan gereist ist und trotzdem auf keiner Verdächtigenliste stand, sorgte für Kritik.

Beamte tragen Beweismittel aus dem Geschäft der Familie des Verdächtigen.

Er wurde zwar bei seiner Rückkehr jedesmal befragt, aber nicht als Gefahr eingestuft. Es sei nun mal kein Verbrechen, dorthin zu reisen, sagte Andre Carson, Mitglied im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses. Derzeit deute alles darauf hin, dass Rahami ein Einzeltäter gewesen sei.

Immer wieder wird daraufhin gewiesen, dass seine Familie im Streit mit den Behörden lag - das mag ein Motiv gewesen sein, meinen manche. Doch das ist noch lange nicht endgültig, die Ermittlungen laufen noch.

Einzeltäter oder nicht?

Andere Experten halten es für augeschlossen, dass Rahami alleine gehandelt hat. Mike Rogers, Sicherheitsexperte und früher Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, sagte: "Auf keinen Fall hat der das alleine getan. Die Tatorte waren zu weit auseinander und die Bauweise der Sprengkörper war zu ähnlich. Normalerweise gäbe es für so etwas zwei Zellen: Eine baut die Bomben, die andere legt sie. Aber selbst wenn man beide Zellen zusammenlegt: Die Wahrscheinlichkeit, dass er das alleine getan hat, ist unendlich klein."

Deshalb ist das Ganze auch sofort zum Thema im Wahlkampf geworden. Donald Trump sagte: "Diese Angriffe - und viele andere - konnte es nur geben, weil unser Einwanderungssystem extrem offen ist und es nicht schafft die Menschen, die in unser Land kommen, vernünftig zu überprüfen und zu überwachen."

Hillary Clinton versuchte, ihre Erfahrung in den Vordergrund zu stellen: "Das ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass wir jetzt standhafte Führung in einer gefährlichen Welt brauchen." Trumps Aussagen, so Clinton weiter, würden dagegen als Rekrutierungshilfe für den IS genutzt.

Alle Verletzten sind wieder zu Hause

Abseits der politische Debatte überwiegt aber die Erleichterung, dass die Anschläge verhältnismässig glimpflich verlaufen sind. Alle bei der Explosion in New York verletzten Opfer sind wieder zu Hause; die Polizisten, die bei dem Schusswechsel mit Rahami getroffen wurden, werden wieder in den Dienst zurückkehren können.

Doch dass es so kam, war in weiten Teilen schlichtweg Glück. Denn die meisten Bomben, die gefunden wurden, sind eben nicht explodiert - oder nicht zu einem Zeitpunkt, an dem sie größeren Schaden hätten anrichten können.